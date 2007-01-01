Расписание поездов между Калугой и Москвой поменяется с 15 декабря

Об изменениях в четверг сообщила «Центральная пригородная пассажирская компания», занимающаяся железнодорожными перевозками на этом направлении.

Время следования экспрессов до Калуги-1 сократили до 2 часов 35 минут.

Экспресс № 7009 Москва – Калуга-1 будет отправляться на 10 минут раньше: в 19:25 вместо 19:35. Это позволит пассажирам успевать на дизель-поезда в сторону Алексина и Темкино.

Электричка № 6153 Москва – Калуга-1 будет отправляться в 9:05 вместо 8:51 и ускорится на 11 минут.

Кроме того, с 1 января 2025 года электрички № 6108 Калуга-1 – Москва и № 6157 Москва – Калуга-1 начнут курсировать в 11-вагонном исполнении.