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В Калуге улицу Смоленскую перекроют из-за аварийного состояния церкви

Проезд будет закрыт с 6 декабря, сообщили в управлении городского хозяйства.
Дмитрий Ивьев
16:50 сегодня
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По Смоленской со стороны Гагаринской развязки до церкви смогут проезжать лишь жители частных домов. Им же можно будет ехать в обратную сторону – одностороннее движение там пока отменят.

Временный объезд улицы возможен через улицы Набережную, Гагарина, Комарова и Королева.

Также на Смоленской вдоль церкви запретили движение пешеходов.

- Об открытии участка будет сообщено дополнительно, - говорится в комментарии городской управы.

Подробный репортаж об аварийной колокольне церкви Спаса за верхом, которая может упасть на жилые дома, читайте чуть позже на нашем сайте.

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