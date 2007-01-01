В Калуге ограничили движение на Синих мостах

Днем в среду, 4 декабря, там проходят работы на контактной сети троллейбусов.

Часть дороги огорожена. Фото опубликовали в сообществе «Калуга ДТП».

Напомним, пустить троллейбусы по Синим мостам обещали еще в ноябре, но пока работы еще не завершены.