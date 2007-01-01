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Авто и транспорт

МЧС предупредило о гололедице в Калужской области

Тяжелые условия на дорогах могут наблюдаться ночью и днем в среду, 4 декабря.
Дмитрий Ивьев
17:15 сегодня
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Температура воздуха снизится до -2 градусов.

Местами возможен снег.

Калужских автомобилистов призвали снизить скорость.

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