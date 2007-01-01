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В Калуге отменили рейсы в Санкт-Петербург и Минеральные Воды

Дмитрий Ивьев

Самолеты авиакомпании «Азимут» не полетят по этим направлениям 7 и 14 декабря, сообщили в калужском аэропорту.

Дмитрий Ивьев 1580 Читайте KP40.RU: Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники