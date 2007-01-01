-1...0 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Авто и транспорт В Калуге отменили рейсы в Санкт-Петербург и Минеральные Воды
Новость дня Авто и транспорт

В Калуге отменили рейсы в Санкт-Петербург и Минеральные Воды

Самолеты авиакомпании «Азимут» не полетят по этим направлениям 7 и 14 декабря, сообщили в калужском аэропорту.
Дмитрий Ивьев
14:06 сегодня
0 1580
Читайте KP40.RU:
Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники

Причины не называются.

Остальные рейсы в эти два города обещают выполнить по обычному расписанию.

Новости по тегу
аэропорт
Лента настроения
9 оценили
44%
11%
11%
0%
0%
33%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6Ik5zbmJjWEZQY2JwNUxlQW14bml4U0E9PSIsInZhbHVlIjoiTlFMT3I0Y0xCNWx4SlJxOEc4SXVQZmxNbS9Yb05kMzlkWE5BL0VNR0F1ejdYYmVyVkI1SlJoalFIcytDSVJJcVpmT01jZ2lLTlliODZhdVVrOHI3VUFqZGthcUVmSjJPL0dtek10T2pwUlowZlpMWFNzNFExcUJQOVFxL2J0UzRTQzV1WmZOdFdkclFKek8xOFpibkhnQVZMSUVJMzRYRkc0aFBEZXZFaVhNT3NueExsVDF5eDBSdEI2dStzczFWcFg5WGJ0RnN5SDVsYkZ6LzlHV2F5QzV3SHdOMEQ0YUt6bmZWeG5uRElqNE9aY2w2TU44QU5rMnNaaExrY0J6NzRnS3lWUDBIaG8vd0g3TTZ4S29LZ2tWN3ZKM056WlFMeUdFOWwrREIvRlJkemNkNjhxdi9uVXIrTnEzeCtEcE5SelJVaUlEYXpKQjg1RitoaFJPMWREdUd3M01uYWVxV3NpRGpsei9vdFBGakNRakJRbDF1SzNlUXNNODlLaUZPakF0Rk5OdjNCb1hoUXVnbXZjcnhyRzFJZGRjQ0RwT3NwZWV4NmJ2VUZ0K09nQS9HWWhybzNXMzQzcDV2VnZzNyIsIm1hYyI6ImU4ZDkwODc0ODJhMzZlYTAxYTQ0NWY2ODA5YmQ2MGY3MWFkZjNjYWM3OWM2OTBhN2EyOTQ1MzY4MTU4Nzc3MmUiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6IkRhOUp2U2FKTTdvU0gyaThGTkgvMUE9PSIsInZhbHVlIjoibW1PVitpYmdiWFNUTmU1RCs4aDN5N2xFVVlUNUpWd1pSZlozbWFFUk9CeVRzdVVURTVKU01uL3NPUHZjcndDZmxLRjNOYkJLNW5oa0dZd0ZONDM0a1dCdjNBYzdXaVl4RDI5eXFaZC92TUJkMnJzbHI0b214Yy9Ca3h5TURYNEpYOGR2c0VLTXVhTnlwUGt2MXhoS0dyVG1HUi9sNUxwVkRJckdjc25XNGExRVA5NXZBMHJDd1ZsWk9kNG81TnBoY2hTZ0QwN0RuaFRPWDdiZzBYK2FpQ3hRSm5LbjBKcHNTOWFjMEpKWnc5aU9jRjJlVlZzQUI1cG9kT0hsaHhNc01yV0t5U3BqRnU1dVBQVWJ2WDNHWUdwbm9PMXdVc3FLZGxUSlRJMytEVk9vRk4wZG03SGNXZnAyOThPODZGamt2N2NWSU42bitMaUZpOVcvK245Ymd4N253VHBuQlQ5cEtCam5PRXA4c2Flbit0amVsd1cxK3BQQUtrb3Q5eVowcmlVMXY1ZXgvMlBWakc2ZWRKdlNiWkJiRzE2T3R6eWNXdGw1YzBjWDkwcElhZ3FJL0ZMUnJ5SmpONDRSQVN0bWhXR29wUk1xSXV2OGJRdDUwOHBSRWhZeklpOG5DL1pnRGVmT3NlWUJtbUJlb1lNR2plaXU1TXcxSHRQeGVWTVR5c1BsbHZMRjhLMlN2SlppU01lanlhOUVobnFXakZudms1eld6MytHWGhXa2gza21nZG5UMHF2Qm1xN2hoak04QUd0N2VxbVBXN2lmS3JDa3BQUUFDVU9ScFhOY0IxdzgzbHlrQ1pxb0NQOWFndG1ycWdIR0FyRHE4Umd5QjhDRSIsIm1hYyI6IjJhMzAxY2UwOThiYjEyYmI4ZWUyMWFlMzFjNDA2ODU3OGJmYzM2MWRmZGVhNTEyMzJiNzcwNmNhNDZkZmI1NGMiLCJ0YWciOiIifQ==
18+