В Калуге опять жалуются на отсутствие общественного транспорта

О проблемах с маршрутом №10 рассказала днем 3 декабря наша читательница.

- Сейчас на рейсе всего один автобус, люди не могут уехать уже 40 минут, - отметила калужанка. - На линии всего одна 10-ка, со мной стоят люди, которые утверждают, что давно ее не видели. При этом остальные маршруты работают нормально.

Похожие сообщения уже приходили нам в ноябре.

- В ближайшее время планируется возобновить движение троллейбусов по Синим мостам, - заявляли тогда в городской управе. - В следующие два года рассмотрим вопрос изменения схем маршрутов, расписания, а также увеличения количества общественного транспорта в направлении Силикатного.

Напомним, автобус №10 с Силикатного едет по Путейской, Глаголева, Телевизионной и Плеханова до улицы Кирова.