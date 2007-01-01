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Авто и транспорт

В Калуге опять жалуются на отсутствие общественного транспорта

О проблемах с маршрутом №10 рассказала днем 3 декабря наша читательница.
Дмитрий Ивьев
12:07 сегодня
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- Сейчас на рейсе всего один автобус, люди не могут уехать уже 40 минут, - отметила калужанка. - На линии всего одна 10-ка, со мной стоят люди, которые утверждают, что давно ее не видели. При этом остальные маршруты работают нормально.

Похожие сообщения уже приходили нам в ноябре.

- В ближайшее время планируется возобновить движение троллейбусов по Синим мостам, - заявляли тогда в городской управе. - В следующие два года рассмотрим вопрос изменения схем маршрутов, расписания, а также увеличения количества общественного транспорта в направлении Силикатного.

Напомним, автобус №10 с Силикатного едет по Путейской, Глаголева, Телевизионной и Плеханова до улицы Кирова.

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