В Калуге предложили расширить улицу Тульскую за счет зеленой зоны

Один из местных жителей опубликовал на днях свое предложение в соцсетях.

Предлагается на месте спиленных деревьев на участке между улицами Энгельса и Степана Разина организовать еще одну полосу.

Сейчас там по две полосы в каждую сторону, но с обеих сторон паркуются автомобили. В итоге проезжая часть сужается до минимума.

В городской управе на это ответили, что убирать зеленую зону не планируется. А вот парковку там могут запретить.

- Центр организации дорожного движения в течение месяца проведёт мониторинг дорожного движения на этих участках, - говорится в официальном комментарии.

А что вы думаете по этому поводу? Пишите в комментариях!