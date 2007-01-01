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Новость дня Авто и транспорт

В Калуге предложили расширить улицу Тульскую за счет зеленой зоны

Один из местных жителей опубликовал на днях свое предложение в соцсетях.
Дмитрий Ивьев
10:06 сегодня
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Предлагается на месте спиленных деревьев на участке между улицами Энгельса и Степана Разина организовать еще одну полосу.

Сейчас там по две полосы в каждую сторону, но с обеих сторон паркуются автомобили. В итоге проезжая часть сужается до минимума.

В городской управе на это ответили, что убирать зеленую зону не планируется. А вот парковку там могут запретить.

- Центр организации дорожного движения в течение месяца проведёт мониторинг дорожного движения на этих участках, - говорится в официальном комментарии.

А что вы думаете по этому поводу? Пишите в комментариях!

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