В Калуге предложили расширить улицу Тульскую за счет зеленой зоны
Один из местных жителей опубликовал на днях свое предложение в соцсетях.
Предлагается на месте спиленных деревьев на участке между улицами Энгельса и Степана Разина организовать еще одну полосу.
Сейчас там по две полосы в каждую сторону, но с обеих сторон паркуются автомобили. В итоге проезжая часть сужается до минимума.
В городской управе на это ответили, что убирать зеленую зону не планируется. А вот парковку там могут запретить.
- Центр организации дорожного движения в течение месяца проведёт мониторинг дорожного движения на этих участках, - говорится в официальном комментарии.
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