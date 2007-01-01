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Новость дня Авто и транспорт

Массовые проверки ГИБДД и судебных приставов прошли в Калуге

Они останавливали автомобили на подъездной дороге от трассы М3 «Украина» в Анненках.
Дмитрий Ивьев
11:43 сегодня
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С помощью специального устройства в потоке выявляли водителей, за которыми числятся долги.

За несколько часов было остановлено 70 машин.

Арестованы «Форд Фокус» и «Тойота Ленд Крузер 200». У одного из владельцев долг превысил 350 тысяч рублей.

- Теперь гражданам, чьи машины были арестованы, необходимо в короткие сроки рассчитаться с долгами, в противном случае их имущество будет передано на торги и реализовано в счёт погашения задолженностей, - рассказали 2 декабря в управлении Федеральной службы судебных приставов по Калужской области.

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