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Авто и транспорт

Калужане пожаловались на опасный перекресток

Софья Фирсова
17:16 сегодня
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В редакцию обратилась наша читательница с жалобой на перекресток на улице Гурьянова.

- Сколько лет уже там образуются пробки , ежедневные аварии, микрорайон только растет и растет , а безопасности нет .До ближайшего пешеходного перехода очень далеко, автовладельцы тоже очень страдают от этого, выехать с прилегающей территории бывает очень тяжело, - уточнила калужанка.

Женщина попросила городские власти обратить внимание на эту проблему и установить на данном участке светофор и оборудовать тротуар.

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