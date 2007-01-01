Калужане пожаловались на опасный перекресток

В редакцию обратилась наша читательница с жалобой на перекресток на улице Гурьянова.

- Сколько лет уже там образуются пробки , ежедневные аварии, микрорайон только растет и растет , а безопасности нет .До ближайшего пешеходного перехода очень далеко, автовладельцы тоже очень страдают от этого, выехать с прилегающей территории бывает очень тяжело, - уточнила калужанка.

Женщина попросила городские власти обратить внимание на эту проблему и установить на данном участке светофор и оборудовать тротуар.