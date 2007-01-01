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В Калуге поменяют расписание двух городских автобусов

С воскресенья, 1 декабря, по новому графику будут ездить автобусы №33 (Сквер Медсестер - Лесная) и №37 (Сквер Медсестер - Куровской).
Дмитрий Ивьев
15:21 сегодня
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Как сообщили в городской управе, это связано с наступлением зимнего периода.

Расписание автобуса №33 с 1 декабря

  • Отправление от сквера Медсестер: 6:00, 6:30, 7:10. 7:50, 8:30, 9:10, 9:50, 10:30, 11:10, 11:50, 12:30, 13:10, 14:30, 15:10, 15:50, 16:30, 17:10. 17:50, 18:30, 19:10, 19:50, 20:30, 21:10.
  • Отправление из Мстихино: 6:00, 6:30, 7:10. 7:50, 8:30, 9:10, 9:50, 10:30, 11:10, 11:50, 12:30, 13:10, 13:50, 15:10, 15:50, 16:30, 17:10. 17:50, 18:30, 19:10, 19:50, 20:30, 21:10, 21:50.

Расписание автобуса №37 с 1 декабря

  • Сквер Медсестер (будние): 6:00, 6:50, 7:15, 7:40, 8:05, 8:30, 8:55, 9:20, 9:45, 10:35, 11:00, 11:25, 11:50, 12:15, 13:55, 14:20, 15:10, 15:35, 16:00, 16:25, 16:50, 17:15, 17:40, 18:30, 18:55, 20:10, 20:35, 21:00, 22:15, 23:05.
  • Куровской (будние): 6:00, 6:25, 6:50, 7:40, 8:05, 8:30, 8:55, 9:20, 9:45, 10:10, 10:35, 11:25, 11:50, 12:15, 12:40, 13:05, 14:45, 15:10, 16:00, 16:25, 16:50, 17:15, 17:40, 18:05, 18:30, 19:20, 19:45, 21:00, 21:25, 21:50, 23:05.
  • Сквер Медсестер (выходные): 6:15, 6:45, 7:15, 7:45, 8:15, 9:15, 10:45, 11:30, 12:15, 13:00, 15:15, 16:00, 16:45, 17:30, 18:15, 19:00, 20:30, 21:15, 22:00.
  • Куровской (выходные): 6:00, 7:00, 7:30, 8:30, 9:00, 10:00, 11:30, 12:15, 13:00, 13:45, 16:00, 16:45, 17:30, 18:15, 19:00, 19:45, 21:15, 22:00, 22:45.

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Лента комментариев
mrTJohn

Надо было разогнаться посильнее. Проскочил бы.

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