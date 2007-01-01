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В Калуге поменяют расписание двух городских автобусов

Дмитрий Ивьев

С воскресенья, 1 декабря, по новому графику будут ездить автобусы №33 (Сквер Медсестер - Лесная) и №37 (Сквер Медсестер - Куровской).

Дмитрий Ивьев 178 Читайте KP40.RU: Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники