В Калуге ищут очевидцев двух ДТП

В обоих случаях водители скрылись, сообщили в пятницу в полиции.

3 сентября примерно в 23:35 у дома №295 на улице Московской водитель на машине темного цвета сбил человека и уехал. У пешехода различные травмы.

А 14 октября в 17:20 пешехода сбили на перекрестке улиц Николо-Козинской Дзержинского. Пострадавшему также понадобилась помощь врачей.

Всех, у кого есть информация об этих происшествиях, просят обращаться в ГИБДД. Позвонить можно по телефонам 547-534, 547-888 или 128.