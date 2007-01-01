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Авто и транспорт

В Калуге ищут очевидцев двух ДТП

В обоих случаях водители скрылись, сообщили в пятницу в полиции.
Дмитрий Ивьев
14:37 сегодня
0 424
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3 сентября примерно в 23:35 у дома №295 на улице Московской водитель на машине темного цвета сбил человека и уехал. У пешехода различные травмы.

А 14 октября в 17:20 пешехода сбили на перекрестке улиц Николо-Козинской  Дзержинского. Пострадавшему также понадобилась помощь врачей.

Всех, у кого есть информация об этих происшествиях, просят обращаться в ГИБДД. Позвонить можно по телефонам 547-534, 547-888 или 128.

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Лента комментариев
mrTJohn

Надо было разогнаться посильнее. Проскочил бы.

...
Обнинск
В Балабаново грузовик застрял в тоннеле
14:33 сегодня
1 968
mrTJohn

Выбить окна, чтоб не воняло.

...
Авто и транспорт
Калужане жалуются на грязные и разбитые электрички
14:31 сегодня
1 1328
colorkaluga

Конечно, и номера с машины сразу сняли и, наверное, ВИН на машине отсутствует, чтоб установить владельца а через него выяснить кто за рулем был...

...
Авто и транспорт
В Калуге пятый день ищут водителя, въехавшего в фонтан на площади Победы
13:47 сегодня
4 2066
октябрёнок

собаку по следу пускали?

...
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В Калуге пятый день ищут водителя, въехавшего в фонтан на площади Победы
13:31 сегодня
4 2066
Александр Митюрников

У автомобиля есть владелец? Надо с ним "поработать". Он конечно может заявить об угоне, но у нас ведь есть система " Безопасный город". Надо "видосики искать". Или она не работает?

...
Авто и транспорт
В Калуге пятый день ищут водителя, въехавшего в фонтан на площади Победы
13:25 сегодня
4 2066
октябрёнок

у-р-а! у-р-а! у-р-а!

...
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Пока из областного бюждета помогают в ущерб другим районам можно инвесторов отфутболивать. Это что-то новенькое в инвестициционной политике региона-лидера

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Понятно чем полиция занимается - вместо того чтобы жуликов ловить порнуху смотрит.

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8 11722
Shurez

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