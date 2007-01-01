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Авто и транспорт

В Калуге жалуются на рассыпающие песок самосвалы

Жительница города 29 ноября рассказала, что грузовики ездят по одному и тому же маршруту уже три недели.
Дмитрий Ивьев
14:31 сегодня
0 746
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- Их маршрут проходит через улицу Набережную, Старый Торг, Кутузова и дальше на Салтыкова-Щедрина, - сообщила калужанка. - Песок сыпется! Кто отвечает за данные перевозки? Это должно штрафоваться, их ездит много разных машин, и не одна из них не перевозит по правилам!

Городские власти пока не комментировали ситуацию.

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Лента комментариев
mrTJohn

Надо было разогнаться посильнее. Проскочил бы.

...
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В Балабаново грузовик застрял в тоннеле
14:33 сегодня
1 968
mrTJohn

Выбить окна, чтоб не воняло.

...
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Калужане жалуются на грязные и разбитые электрички
14:31 сегодня
1 1328
colorkaluga

Конечно, и номера с машины сразу сняли и, наверное, ВИН на машине отсутствует, чтоб установить владельца а через него выяснить кто за рулем был...

...
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4 2066
октябрёнок

собаку по следу пускали?

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В Калуге пятый день ищут водителя, въехавшего в фонтан на площади Победы
13:31 сегодня
4 2066
Александр Митюрников

У автомобиля есть владелец? Надо с ним "поработать". Он конечно может заявить об угоне, но у нас ведь есть система " Безопасный город". Надо "видосики искать". Или она не работает?

...
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октябрёнок

у-р-а! у-р-а! у-р-а!

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Понятно чем полиция занимается - вместо того чтобы жуликов ловить порнуху смотрит.

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