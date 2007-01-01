В Калуге жалуются на рассыпающие песок самосвалы

Жительница города 29 ноября рассказала, что грузовики ездят по одному и тому же маршруту уже три недели.

- Их маршрут проходит через улицу Набережную, Старый Торг, Кутузова и дальше на Салтыкова-Щедрина, - сообщила калужанка. - Песок сыпется! Кто отвечает за данные перевозки? Это должно штрафоваться, их ездит много разных машин, и не одна из них не перевозит по правилам!

Городские власти пока не комментировали ситуацию.