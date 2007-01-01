У калужанки конфисковали фургон за 2,7 миллиона рублей

53-летняя женщина из Кирова попалась пьяной за рулем, сообщили 29 ноября в прокуратуре Калужской области.

Она ехала нетрезвой за рулем фургона «Форд Транзит».

Ранее женщина уже попадалась инспекторам ДПС пьяной.

Виновницу по уголовной статье приговорили к 150 часам обязательных работ. За руль ей нельзя садиться два с половиной года. А автомобиль конфискован в доход государства.