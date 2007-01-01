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Новость дня Авто и транспорт

У калужанки конфисковали фургон за 2,7 миллиона рублей

53-летняя женщина из Кирова попалась пьяной за рулем, сообщили 29 ноября в прокуратуре Калужской области.
Дмитрий Ивьев
12:12 сегодня
0 844
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Она ехала нетрезвой за рулем фургона «Форд Транзит».

Ранее женщина уже попадалась инспекторам ДПС пьяной.

Виновницу по уголовной статье приговорили к 150 часам обязательных работ. За руль ей нельзя садиться два с половиной года. А автомобиль конфискован в доход государства.

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Лента комментариев
mrTJohn

Надо было разогнаться посильнее. Проскочил бы.

...
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mrTJohn

Выбить окна, чтоб не воняло.

...
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Калужане жалуются на грязные и разбитые электрички
14:31 сегодня
1 1328
colorkaluga

Конечно, и номера с машины сразу сняли и, наверное, ВИН на машине отсутствует, чтоб установить владельца а через него выяснить кто за рулем был...

...
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октябрёнок

собаку по следу пускали?

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13:31 сегодня
4 2066
Александр Митюрников

У автомобиля есть владелец? Надо с ним "поработать". Он конечно может заявить об угоне, но у нас ведь есть система " Безопасный город". Надо "видосики искать". Или она не работает?

...
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у-р-а! у-р-а! у-р-а!

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