-1...0 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Авто и транспорт Калужане жалуются на грязные и разбитые электрички
Авто и транспорт

Калужане жалуются на грязные и разбитые электрички

О проблеме рассказала 29 ноября женщина, которая ездит из Калуги в Сухиничи
Дмитрий Ивьев
11:26 сегодня
1 1344
Фото из архива.
Читайте KP40.RU:
Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники

- Несколько раз в год езжу на свою малую родину и не устаю удивляться, как в таких грязных, разбитых электричках ездят люди постоянно? – отметила калужанка. - Неужели нельзя заменить эти электрички хотя бы не на новые. Они уже изжили себя: двери внутри поломаны, окна все грязные, запах невозможный. Может кто-то обратит внимание?

Ситуацию прокомментировали в министерстве транспорта Калужской области.

- Связались с Центральной пригородной пассажирской компанией, с 2020 года организация постепенно меняет подвижной состав, - заявили в министерстве. - В первую очередь - на участках с большим пассажиропотоком, постепенно, планируется заменить все составы.

Напомним, ранее сообщалось о новых поездах между Калугой и Москвой.

Новости по тегу
железная дорога
Лента настроения
15 оценили
20%
0%
7%
0%
13%
60%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 1 комментарий
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
Лента комментариев
mrTJohn

Надо было разогнаться посильнее. Проскочил бы.

...
Обнинск
В Балабаново грузовик застрял в тоннеле
14:33 сегодня
1 968
mrTJohn

Выбить окна, чтоб не воняло.

...
Авто и транспорт
Калужане жалуются на грязные и разбитые электрички
14:31 сегодня
1 1328
colorkaluga

Конечно, и номера с машины сразу сняли и, наверное, ВИН на машине отсутствует, чтоб установить владельца а через него выяснить кто за рулем был...

...
Авто и транспорт
В Калуге пятый день ищут водителя, въехавшего в фонтан на площади Победы
13:47 сегодня
4 2066
октябрёнок

собаку по следу пускали?

...
Авто и транспорт
В Калуге пятый день ищут водителя, въехавшего в фонтан на площади Победы
13:31 сегодня
4 2066
Александр Митюрников

У автомобиля есть владелец? Надо с ним "поработать". Он конечно может заявить об угоне, но у нас ведь есть система " Безопасный город". Надо "видосики искать". Или она не работает?

...
Авто и транспорт
В Калуге пятый день ищут водителя, въехавшего в фонтан на площади Победы
13:25 сегодня
4 2066
октябрёнок

у-р-а! у-р-а! у-р-а!

...
Общество
Дорога в Турынино, новые школы и целые микрорайоны: Дмитрий Денисов рассказал о перспективах развития Калуги
13:17 сегодня
4 2710
Андрей Ермишин

Пока из областного бюждета помогают в ущерб другим районам можно инвесторов отфутболивать. Это что-то новенькое в инвестициционной политике региона-лидера

...
Экономика и бизнес
Wildberries передумал строить огромный сортировочный центр в Калуге
12:33 сегодня
10 6248
Андрей Ермишин

Теперь воспиталей можно чморить

...
Экономика и бизнес
Wildberries передумал строить огромный сортировочный центр в Калуге
12:30 сегодня
10 6248
Андрей Ермишин

Понятно чем полиция занимается - вместо того чтобы жуликов ловить порнуху смотрит.

...
Криминал
Семья из Калуги снимала порно ради лайков
12:26 сегодня
8 11722
Shurez

Ищут пожарные, Ищет милиция, Ищут фотографы

...
Авто и транспорт
В Калуге пятый день ищут водителя, въехавшего в фонтан на площади Победы
12:25 сегодня
4 2066
Афиша
«Борис Годунов», детские представления и органная музыка: куда сходить калужанам на этой неделе
Новости компаний
eyJpdiI6InVUbTRmRDhwKzNqSUtUM3ZkM2FYWHc9PSIsInZhbHVlIjoiOE0xVWlnd2U5dTc3b2F5N3hMT3YxSFVOZ294QnBBZnVtc0tiZW9DNE1XZ0xBRnM2VlV2emhHdmNHL3h6enduZ05Cd2RuSGlnRWZ3UVcwaXFLZVB1QjRsODN4SVdSQVZRL3ZjMk1OVDZmUE92S0pwbkhlUXV3b0IrL2gwSm5idStETUpTQmM2SE90Ynd3dXJpdDZVOUtuSHNlbzkrUWJqQTZJbTFLS2NUV2d0cFRraHhTb0dmZlFVNVdpTnZ0aFhkTFRMYS9qUXhqOEZVL1BBdTFGUlE2YStiWUpQa1JveVB3SFlac0UrbkFyRzc5Y3NmRkVWYkJCcmVwOU5TWVRMT3JzMEpzenBJNUtZSlBpY2lxVDgwaEF6NlduYlZBRGVpRlgxbDVVQVJGMVdESGRwOCsyTlhRbW8vUEY1USsrcmFxYTRPMW5XRFZFalBnem1yMlVHK1lJSE9HWWtPaXArSDdCQ2lhQW14YmExOU14WmpDOFlDK1VEcWFHVzBMYUFncUovVzViWkl4dnA1VzJtTUtiM3pyenFhbWR2bjNIMll5YzNyOXFzSmdBemJybHpJeGZFM3d3VzdZVjVXQWttOGhCUWRsRnExM29MV1d4Y0N4dDFGcXoxL2VPOWtyRVViVTJjR2V4VVJQSEN4c2hiZFZJUEJlaUR4TzFMeWFPRUhnNDZ4cjZZMHZFS1dTOGFCWUFibjQzRkNjMFBYWnlldUFDd3duNW5PVkJtaXhRVVBFeTQrYXNiUThTc0YzOGJDOXNvTDdjcVNjRUMyTWxjbmljVE1nOGNkYkt1d004MTJEUzhHM2ZXUllLaUVMY2tBNkp5eS85RzNjYXF6ZzlWRSIsIm1hYyI6ImU2MDQwYjViMDM1ZWJjMWVkOWI4ZDZlYmEzMjQzZGNjNTFlMjQ4NGNkNDhhYWVlYTYzZjQwNzE5NjU2YzMyMGYiLCJ0YWciOiIifQ==
eyJpdiI6IlIwdWdDeXg2Tk45SUVtaE9WYTdpemc9PSIsInZhbHVlIjoianVHSnQxT3BiUEdvdW4xRzFibWZnSXNDblRGMHI5ZmxGenFlWEQwTEoxNndKY3QyU25vU1hFcTgwbFl2YXVFemNuNVJINUkzdCtHak0vNjlVS09EV1hJdHhZTjI1NlZFdk1BdEhYTld2NTlKdklPRUhHMkNCT3Y2T05ieUFZS3VJc2UyRHdOL0h2RXoySjJ2cE5jTG0wNVpUSXBjRHNDNjB2ZG81QkVFSjcyaFhLc0p2dG5saUlveFpXS1ZvVkFyRGQ4RTZxMmlCVGNKUFRlMnVNN0lETzBXY01BU2ZSYStoclg3MlI0KzlMeWZSQnpRQWxWLzE0QUg2MHcxTFhrU3VUQi9pTitjUUg2RGNzVlhxWm1YeGx3NVczNHo2UkppTURucVBlZFdYRUVLZkdpR0wvMm9BeXVNdXpHQnRKRUFLMnVyV3VHQVdRMjkrVWNxWitKZWdoejBQZllzVXV1YkxwZWJ4SytLM3dvcFBCQmNta3RteUIyUmxjR2lQekFPUXpucHU0LzQ4WmMyOVhITHByWHNycHJQQ1R2cEI3SnB6N2tiNFp5bHhDclgxa05BQTB0cjgzTzJxemRmUURxeiIsIm1hYyI6ImZlNDE4M2RhYmM2NTk0MmY0ZWMxYmZhMTRjNWQ3OTU2NGY1YTA2OGYzYjRlYTNjYTY1NzNmMmVlNGRhY2E3YjUiLCJ0YWciOiIifQ==
18+