Калужане жалуются на грязные и разбитые электрички

О проблеме рассказала 29 ноября женщина, которая ездит из Калуги в Сухиничи

- Несколько раз в год езжу на свою малую родину и не устаю удивляться, как в таких грязных, разбитых электричках ездят люди постоянно? – отметила калужанка. - Неужели нельзя заменить эти электрички хотя бы не на новые. Они уже изжили себя: двери внутри поломаны, окна все грязные, запах невозможный. Может кто-то обратит внимание?

Ситуацию прокомментировали в министерстве транспорта Калужской области.

- Связались с Центральной пригородной пассажирской компанией, с 2020 года организация постепенно меняет подвижной состав, - заявили в министерстве. - В первую очередь - на участках с большим пассажиропотоком, постепенно, планируется заменить все составы.

Напомним, ранее сообщалось о новых поездах между Калугой и Москвой.