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Авто и транспорт

МЧС предупредило о тяжелых условиях на калужских дорогах

В течение пятницы, а также в ночь на субботу, 30 ноября, возможны гололед и гололедица.
Дмитрий Ивьев
09:10 сегодня
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ГУ МЧС по Калужской области призвало калужан быть аккуратнее на дорогах.

Вечером в пятницу ожидается мокрый снег.    

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