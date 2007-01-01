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МЧС предупредило о тяжелых условиях на калужских дорогах

Дмитрий Ивьев

В течение пятницы, а также в ночь на субботу, 30 ноября, возможны гололед и гололедица.

Дмитрий Ивьев 412 Читайте KP40.RU: Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники