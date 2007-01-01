В Калугу из Москвы запустили новые электрички

Их внешний вид заметно изменился. Фото в соцсетях опубликовал калужанин Кирилл Гизетдинов.

Вагоны салонов чистые, также обновили электронные табло, установили новые кресла. На табло указано обозначение D4. Похоже, это название московского центрального диаметра.

В сентябре мэр Москвы Сергей Собянин говорил о намерениях продлить наземное метро от столицы до Калуги.

Многие калужане негодуют от вида и запаха внутри обычных электричек. А как вы считаете, нуждаются ли они в обновлении? Напишите свое мнение в комментариях.