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Новость дня Авто и транспорт

В Калугу из Москвы запустили новые электрички

Софья Фирсова
17:01 сегодня
0 384
Фото: Кирилл Гизетдинов.
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Их внешний вид заметно изменился. Фото в соцсетях опубликовал калужанин Кирилл Гизетдинов.

Вагоны салонов чистые, также обновили электронные табло, установили новые кресла. На табло указано обозначение D4. Похоже, это название московского центрального диаметра.

В сентябре мэр Москвы Сергей Собянин говорил о намерениях продлить наземное метро от столицы до Калуги.

Многие калужане негодуют от вида и запаха внутри обычных электричек. А как вы считаете, нуждаются ли они в обновлении? Напишите свое мнение в комментариях.

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Лента комментариев
Василёк

а от проекционного перехода, как обычно - толку нет

...
Авто и транспорт
В Калуге появился новый светофор на улице Жукова
16:13 сегодня
1 926
M

Тут в комментах все проклинают Денисова , ни одной благодарности не видел , зато журналисты все поблагодарили, непонятно за что.

...
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15:43 сегодня
1 1540
Василёк

чей родственик занимается установкой этого бесполезного барахла ?

...
Благоустройство
В Калуге подсветили переходы на площади Победы
15:42 сегодня
1 1126
Question

Разрешили бы поворот налево из среднего ряда по ул Кирова на ул Плеханова, тогда бы и пробка рассосалась бы быстрей с кольца. А сейчас там только поворот с одной крайней полосы на лево.

...
Авто и транспорт
В Калуге ликвидируют пешеходные переходы на сквере Мира
15:41 сегодня
2 1540
M

Будут просто сбивать людей. Совсем офигели чунуши, они ж пешком и не ходят.

...
Авто и транспорт
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15:40 сегодня
2 1540
АЛЕКСАНДР КНЯЗЕВ

Время зря не теряли. Совмещали приятное с полезным. Да ещё и бессребреники.

...
Криминал
Семья из Калуги снимала порно ради лайков
15:10 сегодня
3 6730
colorkaluga

Класс, еще нет денег, а уже все придумали! Что-то мне подсказывает, что уже знают где взять деньги... Хоть бы без "выкрутасов сделали все места с контейнерами и не только в центре, у ж потом бы и о "космосе" думали...

...
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13:33 сегодня
4 1360
M

лишь бы посадить и палку поставить, а когда у меня мошенника надо было поймать не сдали дело заводить

...
Криминал
Семья из Калуги снимала порно ради лайков
13:17 сегодня
3 6730
M

мешали что ли кому

...
Криминал
Семья из Калуги снимала порно ради лайков
13:16 сегодня
3 6730
mrTJohn

Страшно попасть под такого монстра.

...
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13:07 сегодня
1 1174
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