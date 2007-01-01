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Главная Новости Авто и транспорт В Калуге поменяют схему движения на перекрестке улиц Кирова и Плеханова
Новость дня Авто и транспорт

В Калуге поменяют схему движения на перекрестке улиц Кирова и Плеханова

С Кирова при движении со стороны сквера Мира можно будет поворачивать налево с двух полос, а не с одной.
Дмитрий Ивьев
16:08 сегодня
0 1064
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Об этом 28 ноября сообщил в интервью газете горуправы первый заместитель городского головы Александр Серяков.

Для движения прямо останется одна правая полоса, которая сейчас частично занята платной парковкой. Ее, по всей видимости, ликвидируют, как это сейчас происходит у торгового центра на перекрестке Кирова и Герцена.

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Лента комментариев
Василёк

а от проекционного перехода, как обычно - толку нет

...
Авто и транспорт
В Калуге появился новый светофор на улице Жукова
16:13 сегодня
1 926
M

Тут в комментах все проклинают Денисова , ни одной благодарности не видел , зато журналисты все поблагодарили, непонятно за что.

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Дорога в Турынино, новые школы и целые микрорайоны: Дмитрий Денисов рассказал о перспективах развития Калуги
15:43 сегодня
1 1540
Василёк

чей родственик занимается установкой этого бесполезного барахла ?

...
Благоустройство
В Калуге подсветили переходы на площади Победы
15:42 сегодня
1 1126
Question

Разрешили бы поворот налево из среднего ряда по ул Кирова на ул Плеханова, тогда бы и пробка рассосалась бы быстрей с кольца. А сейчас там только поворот с одной крайней полосы на лево.

...
Авто и транспорт
В Калуге ликвидируют пешеходные переходы на сквере Мира
15:41 сегодня
2 1540
M

Будут просто сбивать людей. Совсем офигели чунуши, они ж пешком и не ходят.

...
Авто и транспорт
В Калуге ликвидируют пешеходные переходы на сквере Мира
15:40 сегодня
2 1540
АЛЕКСАНДР КНЯЗЕВ

Время зря не теряли. Совмещали приятное с полезным. Да ещё и бессребреники.

...
Криминал
Семья из Калуги снимала порно ради лайков
15:10 сегодня
3 6730
colorkaluga

Класс, еще нет денег, а уже все придумали! Что-то мне подсказывает, что уже знают где взять деньги... Хоть бы без "выкрутасов сделали все места с контейнерами и не только в центре, у ж потом бы и о "космосе" думали...

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13:33 сегодня
4 1360
M

лишь бы посадить и палку поставить, а когда у меня мошенника надо было поймать не сдали дело заводить

...
Криминал
Семья из Калуги снимала порно ради лайков
13:17 сегодня
3 6730
M

мешали что ли кому

...
Криминал
Семья из Калуги снимала порно ради лайков
13:16 сегодня
3 6730
mrTJohn

Страшно попасть под такого монстра.

...
Происшествия
Грузовик с молоком сбил пешехода в Калужской области
13:07 сегодня
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