В Калуге поменяют схему движения на перекрестке улиц Кирова и Плеханова
С Кирова при движении со стороны сквера Мира можно будет поворачивать налево с двух полос, а не с одной.
Об этом 28 ноября сообщил в интервью газете горуправы первый заместитель городского головы Александр Серяков.
Для движения прямо останется одна правая полоса, которая сейчас частично занята платной парковкой. Ее, по всей видимости, ликвидируют, как это сейчас происходит у торгового центра на перекрестке Кирова и Герцена.
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