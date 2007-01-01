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В Калуге поменяют схему движения на перекрестке улиц Кирова и Плеханова

Дмитрий Ивьев

С Кирова при движении со стороны сквера Мира можно будет поворачивать налево с двух полос, а не с одной.

Дмитрий Ивьев 1064 Читайте KP40.RU: Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники