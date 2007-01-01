В Калуге ликвидируют пешеходные переходы на сквере Мира
Часть зебр могут убрать уже в следующем году. Какие именно – пока не уточняется.
- Там пять нерегулируемых пешеходных переходов, поэтому пробки возникают не только в час пик, - прокомментировал ситуацию изданию городской управы 28 ноября первый заместитель городского головы Александр Серяков.
По его мнению, сокращение количества переходов улучшит автомобильное движение.
Ранее, напомним, зебры убрали на пересечении площади Победы и улицы Жукова.
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