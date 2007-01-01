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Главная Новости Авто и транспорт В Калуге появился новый светофор на улице Жукова
Авто и транспорт

В Калуге появился новый светофор на улице Жукова

Работы проведены на перекрестке с улицей Подгорной, сообщили 28 ноября в городской управе.
Дмитрий Ивьев
14:36 сегодня
0 438
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Там установили желтые мигающие светофоры.

Ранее на этой зебре несколько раз сбивали пешеходов.

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Лента комментариев
colorkaluga

Класс, еще нет денег, а уже все придумали! Что-то мне подсказывает, что уже знают где взять деньги... Хоть бы без "выкрутасов сделали все места с контейнерами и не только в центре, у ж потом бы и о "космосе" думали...

...
Благоустройство
В Калуге оборудуют космические мусорки
13:33 сегодня
4 1126
M

лишь бы посадить и палку поставить, а когда у меня мошенника надо было поймать не сдали дело заводить

...
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13:17 сегодня
2 5832
M

мешали что ли кому

...
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Семья из Калуги снимала порно ради лайков
13:16 сегодня
2 5832
mrTJohn

Страшно попасть под такого монстра.

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Грузовик с молоком сбил пешехода в Калужской области
13:07 сегодня
1 978
mrTJohn

Теперь жертва изменилась.

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13:05 сегодня
1 1212
Александр KU

Их такого же недометалла как и остановки. Он весь в дырках и ржавчине после первой зимы. Выглядит позорно. Красят с помощью кистички, потом ещё хуже становится. Где нормальные павильоны из кирпича и чугуна? А ну да это не выгодно. Ведь в Калуге могут сделать только для сдачи проекта, дальнейшая судьба никого не интересует и так во всем что делается в городе. Верните нормальных управленцев думающих не только как набить свой карман, которые хотят чтобы это было красиво и надолго.

...
Благоустройство
В Калуге оборудуют космические мусорки
13:01 сегодня
4 1126
Meshootka

Это не Комов, уходя, предложил сделать? Космический мусор по космическим ценам за вывод ТБО.

...
Благоустройство
В Калуге оборудуют космические мусорки
12:59 сегодня
4 1126
Shurez

Теперь космический мусор будет притягиваться в космические мусорки?😀

...
Благоустройство
В Калуге оборудуют космические мусорки
12:27 сегодня
4 1126
mrTJohn

А что это за пилот весь кадр испортил?

...
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Один человек погиб и двое пострадали в аварии с фурой в Калужской области
11:38 сегодня
1 1172
habitant

принято считать, что притянуть производство в регион это хорошо, налоги+работа+прибыль.

...
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10:41 сегодня
8 5242
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