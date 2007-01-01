В Калуге коммунальщики начали чистить дороги после ночного снега
Синоптики прогнозировали осадки в среду, но снег пошел в ночь на четверг, 28 ноября.
К утру нападало несколько сантиметров.
В управлении городского хозяйства сообщили, что уборка города началась ночью.
Коммунальщики обрабатывают проезжую часть и чистят тротуары.
В центре города на дорогах слякоть, а на тротуарах местами скользко. Песок на пешеходных дорожках заметен лишь местами.
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