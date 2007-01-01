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В Калуге коммунальщики начали чистить дороги после ночного снега

Дмитрий Ивьев

Синоптики прогнозировали осадки в среду, но снег пошел в ночь на четверг, 28 ноября.

Дмитрий Ивьев 602 Читайте KP40.RU: Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники