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В Калуге коммунальщики начали чистить дороги после ночного снега

Синоптики прогнозировали осадки в среду, но снег пошел в ночь на четверг, 28 ноября.
Дмитрий Ивьев
08:53 сегодня
1 602
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К утру нападало несколько сантиметров.

В управлении городского хозяйства сообщили, что уборка города началась ночью.

Коммунальщики обрабатывают проезжую часть и чистят тротуары.

В центре города на дорогах слякоть, а на тротуарах местами скользко. Песок на пешеходных дорожках заметен лишь местами.

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