В Калуге в следующем году построят альтернативную дорогу в микрорайоне Турынино

Разговоры о ее необходимости ведутся уже несколько лет. В среду, 27 ноября Дмитрий Денисов сказал, что в 2025 году эта дорога, наконец, появится.

- Проблема в том, что там проложены газопроводы высокого давления, - рассказал городской голова. - Мы нашли источник финансирования для того, чтобы Газпром переустроил собственные сети. Сумма очень большая, на переустройство сети нужно около 15 миллионов рублей. Мы рассчитываем, что эта дорога появится, и люди будут иметь возможность выехать на участок окружной автомобильной дороги, в районе нынешнего приюта для собак. Мы рассчитываем, что это будет до конца следующего года.

Ранее сообщалось, что дорога появится в районе Новождамировской, 5 и Кольцевого проезда до окружной.