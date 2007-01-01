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Авто и транспорт

В Калуге в следующем году построят альтернативную дорогу в микрорайоне Турынино

Разговоры о ее необходимости ведутся уже несколько лет. В среду, 27 ноября Дмитрий Денисов сказал, что в 2025 году эта дорога, наконец, появится.
Дмитрий Ивьев
14:30 сегодня
0 894
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- Проблема в том, что там проложены газопроводы высокого давления, - рассказал городской голова. - Мы нашли источник финансирования для того, чтобы Газпром переустроил собственные сети. Сумма очень большая, на переустройство сети нужно около 15 миллионов рублей. Мы рассчитываем, что эта дорога появится, и люди будут иметь возможность выехать на участок окружной автомобильной дороги, в районе нынешнего приюта для собак. Мы рассчитываем, что это будет до конца следующего года.

Ранее сообщалось, что дорога появится в районе Новождамировской, 5 и Кольцевого проезда до окружной.

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Лента комментариев
amorph

и хорошо, он там ни к чему😀

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mrTJohn

Если сказали, что не планируют, это абсолютно не значит, что не повысят.

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создать собственную канализацию, куда мы отпустим всех провайдеров интернет-услуг

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Shurez

Учитывая количество пострадавших именно в нашем регионе, логично будет, делать градацию пропорционально ДТП со средствами СИМ и ездить на электросамокатах - только с 18 лет - звучит разумно!

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M

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best85

Двумя высшими - какими? Если очное "Бауманский" и то не сразу...) А если онлайн высшее хоть три ,то в лучшем случае пирожки приносить. Вот слесарь,токарь, фрезеровщик на станках ЧПУ или сварщик после ПТУ это как минимум стартовая зарплата от 50т.рублей первый год.

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VGA

Зачем врать? Сейчас ограничений по возрасту нет.

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Shredder

Надо полностью запретить езду на самокатах по тротуарам, они очень мешают пешеходам, неужели не понятно.

...
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11:14 сегодня
4 778
mrTJohn

И простые самокаты с велосипедами и роликами запретить до 16 лет. А то ишь... сбивают людей. Пусть вон, на тролейбусах катаются. 😂

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