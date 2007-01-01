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Главная Новости Авто и транспорт Власти прокомментировали планы строительства нового моста через Оку в Калуге
Авто и транспорт

Власти прокомментировали планы строительства нового моста через Оку в Калуге

Этот вопрос поднимался в среду, 27 ноября, на итоговой пресс-конференции, которую провел городской голова Дмитрий Денисов.
Дмитрий Ивьев
14:11 сегодня
1 2800
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Он напомнил, что в генплане есть мост через реку в створе улицы Степана Разина.

Однако пока каких-либо конкретных планов на этот счет нет. В любом случае на такой проект понадобится федеральное финансирование.

А вот строительство двухуровневой развязки в районе кампуса Калужского филиала МГТУ имени Баумана в Пучково – более реальный проект, он сейчас рассматривается.

- В ближайшее время начнется строительство нового депо УКТ, - отметил также городской голова. – Однако, здесь нужен внешний источник финансирования, потому что проект очень дорогой.

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Всего: 1 комментарий
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Лента комментариев
amorph

и хорошо, он там ни к чему😀

...
Авто и транспорт
Власти прокомментировали планы строительства нового моста через Оку в Калуге
14:49 сегодня
1 2632
mrTJohn

Если сказали, что не планируют, это абсолютно не значит, что не повысят.

...
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В Калуге не планируют повышать тарифы на общественный транспорт в следующем году
14:29 сегодня
1 1128
mrTJohn

создать собственную канализацию, куда мы отпустим всех провайдеров интернет-услуг

...
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14:26 сегодня
1 574
mrTJohn

Надо повесить объявление: "Стройматериалы б/у недорого." и быстренько растащут по ночам.

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13:53 сегодня
1 1514
Shurez

Учитывая количество пострадавших именно в нашем регионе, логично будет, делать градацию пропорционально ДТП со средствами СИМ и ездить на электросамокатах - только с 18 лет - звучит разумно!

...
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13:08 сегодня
4 778
M

Пытали их чтоли ?

...
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12:20 сегодня
1 6724
best85

Двумя высшими - какими? Если очное "Бауманский" и то не сразу...) А если онлайн высшее хоть три ,то в лучшем случае пирожки приносить. Вот слесарь,токарь, фрезеровщик на станках ЧПУ или сварщик после ПТУ это как минимум стартовая зарплата от 50т.рублей первый год.

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2 19964
VGA

Зачем врать? Сейчас ограничений по возрасту нет.

...
Авто и транспорт
Половина калужан поддержала запрет электросамокатов для детей младше 16 лет
11:21 сегодня
4 778
Shredder

Надо полностью запретить езду на самокатах по тротуарам, они очень мешают пешеходам, неужели не понятно.

...
Авто и транспорт
Половина калужан поддержала запрет электросамокатов для детей младше 16 лет
11:14 сегодня
4 778
mrTJohn

И простые самокаты с велосипедами и роликами запретить до 16 лет. А то ишь... сбивают людей. Пусть вон, на тролейбусах катаются. 😂

...
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Половина калужан поддержала запрет электросамокатов для детей младше 16 лет
11:10 сегодня
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