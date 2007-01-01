Власти прокомментировали планы строительства нового моста через Оку в Калуге

Этот вопрос поднимался в среду, 27 ноября, на итоговой пресс-конференции, которую провел городской голова Дмитрий Денисов.

Он напомнил, что в генплане есть мост через реку в створе улицы Степана Разина.

Однако пока каких-либо конкретных планов на этот счет нет. В любом случае на такой проект понадобится федеральное финансирование.

А вот строительство двухуровневой развязки в районе кампуса Калужского филиала МГТУ имени Баумана в Пучково – более реальный проект, он сейчас рассматривается.

- В ближайшее время начнется строительство нового депо УКТ, - отметил также городской голова. – Однако, здесь нужен внешний источник финансирования, потому что проект очень дорогой.