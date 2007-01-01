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Авто и транспорт

Еще одну дорогу отремонтировали в Калужской области

Работы проведены на участке Комлево — Роща в Боровском районе, рассказал 26 ноября глава местной администрации Николай Калиничев.
Дмитрий Ивьев
12:14 сегодня
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Новый асфальт уложен на километре дороги от плотины до улицы Горького.

- В ближайшее время установим ограничения для большегрузов: видеонаблюдение в каждом направлении движения, знаки с обозначением скоростного режима и искусственные неровности, - пообещал Калиничев.

Он напомнил, что с 2025 года дороги будут ремонтировать в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни».

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