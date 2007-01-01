Половина калужан поддержала запрет электросамокатов для детей младше 16 лет

За такие меры выступили 50% горожан, говорится в результатах опроса, который провел сервис SuperJob.

Среди тех, у кого есть свои дети, этот результат еще выше – 60%.

Сейчас управлять электросамокатом по ПДД можно с 14 лет, однако на федеральном уровне планируют внести правки в закон.

Также 27% жителей Калуги и вовсе предлагают ездить на электросамокате только с 18 лет.

А что вы думаете по этому поводу? Пишите в комментариях!