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Главная Новости Авто и транспорт Половина калужан поддержала запрет электросамокатов для детей младше 16 лет
Новость дня Авто и транспорт

Половина калужан поддержала запрет электросамокатов для детей младше 16 лет

За такие меры выступили 50% горожан, говорится в результатах опроса, который провел сервис SuperJob.
Дмитрий Ивьев
10:35 сегодня
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Среди тех, у кого есть свои дети, этот результат еще выше – 60%.

Сейчас управлять электросамокатом по ПДД можно с 14 лет, однако на федеральном уровне планируют внести правки в закон.

Также 27% жителей Калуги и вовсе предлагают ездить на электросамокате только с 18 лет.

А что вы думаете по этому поводу? Пишите в комментариях!

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