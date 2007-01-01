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Авто и транспорт

В Калуге поменяли асфальт на четырех улицах

За последние дни работы проведены на Кирова, Мичурина, Литейной и в переулке Литейном, сообщил 26 ноября городской голова Дмитрий Денисов.
Дмитрий Ивьев
12:10 сегодня
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Фото: горуправа Калуги.
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Также заменили покрытие в нескольких межквартальных проездах.

- На прошлой неделе до начала снегопада дорожники успели заменить слои износа ещё на нескольких дорогах, - прокомментировал Денисов. - Особое внимание уделяем участкам с высокой интенсивностью движения и дорогам, которые давно нуждались в обновлении покрытия.

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Лента комментариев
mrTJohn

Смешно вещаете. Неужели вы думаете, что беспилотники летят по фото и роликам в сетях? Все прекрасно направляется и отслеживается по спутникам и снимкам с них. Взрывы и пожары фиксируются на тепловизионных снимках со спутников. А вот штрафы направлены на то, чтобы граждане поменьше знали, ну и заработать деньжат, если первое не выходит.

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M

Главное по телеку молчок и всё хорошо.

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