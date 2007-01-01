В Калуге поменяли асфальт на четырех улицах

За последние дни работы проведены на Кирова, Мичурина, Литейной и в переулке Литейном, сообщил 26 ноября городской голова Дмитрий Денисов.

Также заменили покрытие в нескольких межквартальных проездах.

- На прошлой неделе до начала снегопада дорожники успели заменить слои износа ещё на нескольких дорогах, - прокомментировал Денисов. - Особое внимание уделяем участкам с высокой интенсивностью движения и дорогам, которые давно нуждались в обновлении покрытия.