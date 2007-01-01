В Калуге полиция устроила массовые проверки у Яченского водохранилища

Местные жители давно жаловались на водителей, которые устраивают шумные заезды в районе вертолетной площадки.

И вот 26 ноября УМВД по Калужской области сообщило о результатах рейда.

Шесть автомобилистов оштрафовали по административной статье, которая применяется при запрещенной тонировке стекол.

У пятерых не было страховки на машину.

Еще два человека вовремя не оплатили дорожные штрафы.

Проверки на набережной обещают продолжить.