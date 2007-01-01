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Главная Новости Авто и транспорт В Калуге полиция устроила массовые проверки у Яченского водохранилища
Новость дня Авто и транспорт

В Калуге полиция устроила массовые проверки у Яченского водохранилища

Местные жители давно жаловались на водителей, которые устраивают шумные заезды в районе вертолетной площадки.
Дмитрий Ивьев
10:49 сегодня
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И вот 26 ноября УМВД по Калужской области сообщило о результатах рейда.

Шесть автомобилистов оштрафовали по административной статье, которая применяется при запрещенной тонировке стекол.

У пятерых не было страховки на машину.

Еще два человека вовремя не оплатили дорожные штрафы.

Проверки на набережной обещают продолжить.

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Лента комментариев
mrTJohn

Смешно вещаете. Неужели вы думаете, что беспилотники летят по фото и роликам в сетях? Все прекрасно направляется и отслеживается по спутникам и снимкам с них. Взрывы и пожары фиксируются на тепловизионных снимках со спутников. А вот штрафы направлены на то, чтобы граждане поменьше знали, ну и заработать деньжат, если первое не выходит.

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