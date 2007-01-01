В Калуге полиция устроила массовые проверки у Яченского водохранилища
Местные жители давно жаловались на водителей, которые устраивают шумные заезды в районе вертолетной площадки.
И вот 26 ноября УМВД по Калужской области сообщило о результатах рейда.
Шесть автомобилистов оштрафовали по административной статье, которая применяется при запрещенной тонировке стекол.
У пятерых не было страховки на машину.
Еще два человека вовремя не оплатили дорожные штрафы.
Проверки на набережной обещают продолжить.
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