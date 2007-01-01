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Главная Новости Авто и транспорт На бывшем заводе «ПСМА Рус» в Калуге будут собирать Haval M6
Новость дня Авто и транспорт

На бывшем заводе «ПСМА Рус» в Калуге будут собирать Haval M6

Китайский производитель сделал официальное заявление, которое полностью подтвердило неофициальные слухи.
20:14 25.11
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Как мы уже писали ранее, первые слухи о том, что будут производить на калужском заводе бывшего французско-японского предприятия «ПСМА Рус», появились в начале ноября.

Вслед за словами губернатора Калужской области Владислава Шапши, который официально подтвердил, что на заводе стартует производство автомобилей китайской марки, появились неофициальные сообщения о том, что это будет Haval.

И сегодня вечером, 25 ноября, пресс-служба этого бренда официально подтвердила, что в Калуге будет налажена сборка и выпуск кроссовера Haval M6.

Важная деталь – это будет не отверточная сборка,  производство полного цикла, со сваркой и покраской кузова.

Напомним, недавно на заводе была открыта тысяча новых вакансий.

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