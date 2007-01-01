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Авто и транспорт

Калужских водителей предупредили о гололедице

Тяжелые условия на дорогах могут наблюдаться вечером в понедельник, 25 ноября, сообщили в «Единой дежурно-диспетчерской службе».
Дмитрий Ивьев
16:45 сегодня
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Автомобилистов просят снизить скорость и соблюдать дистанцию.

В ближайшие дни в регионе сохранится морозная погода.

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