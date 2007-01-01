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Авто и транспорт

Огромная пробка собралась на подъезде к Калуге

Машины днем 25 ноября стоят в бору на участке между Анненками и дамбой Яченского водохранилища.
Дмитрий Ивьев
16:49 сегодня
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Фото: Яндекс.Карты.
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По сообщению очевидцев, причиной затора стал сломавшийся светофор.

Со стороны Анненок пробка растянулась на полтора километра.

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