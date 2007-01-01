В Калуге задержали вылеты самолетов в Санкт-Петербург и Стамбул
В международном аэропорту «Калуга» сообщили, что в воскресенье, 24 ноября будут задержаны два авиарейса.
Речь идет о Red Wings WZ4669 Калуга - Стамбул и WZ710 Калуга - Санкт-Петербург.
В качестве причин говорится о задержках бортов этих рейсов на других маршрутах.
Пока ожидается вылет в Стамбул в 18:55, а в Питер самолет полетит в 6:10.
Маршруты других авиарейсов не изменены.
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