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В Калуге задержали вылеты самолетов в Санкт-Петербург и Стамбул

В международном аэропорту «Калуга» сообщили, что в воскресенье, 24 ноября будут задержаны два авиарейса.
Владимир Андреев
14:08 сегодня
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Речь идет о Red Wings WZ4669 Калуга - Стамбул и WZ710 Калуга - Санкт-Петербург.

В качестве причин говорится о задержках бортов этих рейсов на других маршрутах.

Пока ожидается вылет в Стамбул в 18:55, а в Питер самолет полетит в 6:10.

Маршруты других авиарейсов не изменены.

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