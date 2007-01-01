В Калуге задержали вылеты самолетов в Санкт-Петербург и Стамбул

В международном аэропорту «Калуга» сообщили, что в воскресенье, 24 ноября будут задержаны два авиарейса.

Речь идет о Red Wings WZ4669 Калуга - Стамбул и WZ710 Калуга - Санкт-Петербург.

В качестве причин говорится о задержках бортов этих рейсов на других маршрутах.

Пока ожидается вылет в Стамбул в 18:55, а в Питер самолет полетит в 6:10.

Маршруты других авиарейсов не изменены.