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Новость дня Авто и транспорт

В Калуге новый асфальт положили на улице Кирова

В ночь на субботу, 23 ноября, работы проводились на участке от Театральной площади до улицы Рылеева.
Дмитрий Ивьев
17:00 сегодня
1 776
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Движение там было полностью закрыто.

Как рассказали в управлении городского хозяйства, дорожники поменяли верхний слой покрытия.

На этот отрезок улицы Кирова поступало больше всего жалоб от автомобилистов.

Также, напомним, в районе торгового центра на перекрестке с Герцена хотят убрать платную парковку и выделить правую полосу для общественного транспорта. Однако пока эти работы не выполнены. Часть тротуара раскопали, но асфальт там этой ночью не положили.

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