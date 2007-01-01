В Калуге новый асфальт положили на улице Кирова
В ночь на субботу, 23 ноября, работы проводились на участке от Театральной площади до улицы Рылеева.
Движение там было полностью закрыто.
Как рассказали в управлении городского хозяйства, дорожники поменяли верхний слой покрытия.
На этот отрезок улицы Кирова поступало больше всего жалоб от автомобилистов.
Также, напомним, в районе торгового центра на перекрестке с Герцена хотят убрать платную парковку и выделить правую полосу для общественного транспорта. Однако пока эти работы не выполнены. Часть тротуара раскопали, но асфальт там этой ночью не положили.
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