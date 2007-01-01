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Главная Новости Авто и транспорт Несколько поездов застряли в Калужской области
Новость дня Авто и транспорт

Несколько поездов застряли в Калужской области

Циклон, который обрушился на юго-западную часть региона в ночь на 23 ноября, повлиял и на работу железной дороги.
Дмитрий Ивьев
15:38 сегодня
0 1492
Фото: МЖД.
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В субботу некоторые составы идут с большим опозданием.

Так, опаздывают поезда № 6890 Спас-Деменск – Сухиничи-Узловые и № 6372 Фаянсовая – Смоленск.

С задержкой двигается поезд Брянск – Москва.

Опоздание составляет от двух до четырех часов.

- В поездах поддерживается комфортный температурный режим, - заверили в Московской железной дороге.

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Лента комментариев
ILR

Ну написал бы "я" поддерживаю, а тут прям "мы".

...
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Губернатор Калужской области поддержал президента в готовности защищать Россию
09:58 сегодня
3 1596
ILR

Судя по статье, то очередное направление отойдёт нашему практически монополисту. Когда ждать очередного повышения стоимости проезда?...

...
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«Пора что-то решать»: в Калуге жалуются на безобразие с автобусом №10
09:56 сегодня
1 1760
Василёк

а вчерашний снегопад - не считается ?

...
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Улицу Мичурина почти успели заасфальтировать до снегопада
09:48 сегодня
1 798
Meshootka

Новостью было бы его принципиальное несогласие. А так - это вечный "одобрямс".

...
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09:11 сегодня
3 1596
Василёк

а погода не мешает ?

...
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В Калуге припаркованные машины мешают асфальтировать улицу Мичурина
23:00 22.11
1 1584
ajax

Да и не время сейчас для безудержного веселья.

...
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22:57 22.11
2 2264
Василёк

еще бы он не поддержал

...
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Губернатор Калужской области поддержал президента в готовности защищать Россию
22:33 22.11
3 1596
ajax

Накануне зимы - самое время!)) Да, такие работы оцениваются дороже, но будет ли калужанам хорошо от того, что асфальт по весне сойдёт вместе со снегом???

...
Авто и транспорт
Улицу Кирова в Калуге перекроют на 9 часов
19:03 22.11
1 4444
ниссан

а каким образом? стояк перекроите?😀

...
Недвижимость и ЖКХ
Калужанам начнут отключать воду за долги
18:36 22.11
1 1932
kalugavip

Вы серьезно??? До 1 декабря все кому надо закупятся сполна. Да и маркетплейсы никто не отменял. Очередной закон, который не действует...

...
Общество
В Калужской области ввели запрет на торговлю пиротехникой
18:02 22.11
2 2264
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