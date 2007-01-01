1492 Фото: МЖД.

Несколько поездов застряли в Калужской области

Дмитрий Ивьев

Циклон, который обрушился на юго-западную часть региона в ночь на 23 ноября, повлиял и на работу железной дороги.

Дмитрий Ивьев 1492 Фото: МЖД. Читайте KP40.RU: Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники