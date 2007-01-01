Несколько поездов застряли в Калужской области
Циклон, который обрушился на юго-западную часть региона в ночь на 23 ноября, повлиял и на работу железной дороги.
В субботу некоторые составы идут с большим опозданием.
Так, опаздывают поезда № 6890 Спас-Деменск – Сухиничи-Узловые и № 6372 Фаянсовая – Смоленск.
С задержкой двигается поезд Брянск – Москва.
Опоздание составляет от двух до четырех часов.
- В поездах поддерживается комфортный температурный режим, - заверили в Московской железной дороге.
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