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Авто и транспорт

Городская управа прокомментировала проблемы с транспортом на Силикатном

В субботу, 23 ноября, опубликован официальный ответ управления городского хозяйства Калуги.
Дмитрий Ивьев
14:25 сегодня
0 640
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- В утренние и вечерние часы наполняемость общественного транспорта на всех направлениях в городе действительно максимальная, - заявили в горхозяйстве. - В ближайшее время планируется возобновить движение троллейбусов по Синим мостам. В следующие два года рассмотрим вопрос изменения схем маршрутов, расписания, а также увеличения количества общественного транспорта в направлении Силикатного.

Напомним, наша читательница ранее жаловалась на безобразие с маршрутом №10.

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Лента комментариев
ILR

Ну написал бы "я" поддерживаю, а тут прям "мы".

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ILR

Судя по статье, то очередное направление отойдёт нашему практически монополисту. Когда ждать очередного повышения стоимости проезда?...

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1 1760
Василёк

а вчерашний снегопад - не считается ?

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Meshootka

Новостью было бы его принципиальное несогласие. А так - это вечный "одобрямс".

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Василёк

а погода не мешает ?

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ajax

Да и не время сейчас для безудержного веселья.

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Василёк

еще бы он не поддержал

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ajax

Накануне зимы - самое время!)) Да, такие работы оцениваются дороже, но будет ли калужанам хорошо от того, что асфальт по весне сойдёт вместе со снегом???

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ниссан

а каким образом? стояк перекроите?😀

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18:36 22.11
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kalugavip

Вы серьезно??? До 1 декабря все кому надо закупятся сполна. Да и маркетплейсы никто не отменял. Очередной закон, который не действует...

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