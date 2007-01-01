Городская управа прокомментировала проблемы с транспортом на Силикатном

В субботу, 23 ноября, опубликован официальный ответ управления городского хозяйства Калуги.

- В утренние и вечерние часы наполняемость общественного транспорта на всех направлениях в городе действительно максимальная, - заявили в горхозяйстве. - В ближайшее время планируется возобновить движение троллейбусов по Синим мостам. В следующие два года рассмотрим вопрос изменения схем маршрутов, расписания, а также увеличения количества общественного транспорта в направлении Силикатного.

Напомним, наша читательница ранее жаловалась на безобразие с маршрутом №10.