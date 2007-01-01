Появилась новая информация о дорогах к участкам для многодетных в Калуге

Проблема в деревне Лихун не решается уже больше 10 лет.

- Ни дорог, ни воды, люди давно построились, а жить невозможно, электричество скачет, так что электричеством отапливаться невозможно, электрический котел не тянет, вырубается из-за скачка напряжения, - рассказала местная жительница на странице губернатора 21 ноября.

Городская управа в ответ заявила, что какие-то работы все-таки начались.

- Заключен муниципальный контракт на проведение инженерных изысканий для строительства подъездной дороги к земельным участкам, выделенным многодетным семьям, от деревни Доможирово до деревни Лихун, - говорится в официальном комментарии чиновников. - Дата окончания работ – 12 декабря. Формируется перечень дорог, которые нужно в первую очередь обустраивать.