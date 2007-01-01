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Главная Новости Авто и транспорт Появилась новая информация о дорогах к участкам для многодетных в Калуге
Новость дня Авто и транспорт

Появилась новая информация о дорогах к участкам для многодетных в Калуге

Проблема в деревне Лихун не решается уже больше 10 лет.
Дмитрий Ивьев
12:00 сегодня
0 728
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- Ни дорог, ни воды, люди давно построились, а жить невозможно, электричество скачет, так что электричеством отапливаться невозможно, электрический котел не тянет, вырубается из-за скачка напряжения, - рассказала местная жительница на странице губернатора 21 ноября.

Городская управа в ответ заявила, что какие-то работы все-таки начались.

- Заключен муниципальный контракт на проведение инженерных изысканий для строительства подъездной дороги к земельным участкам, выделенным многодетным семьям, от деревни Доможирово до деревни Лихун, - говорится в официальном комментарии чиновников. - Дата окончания работ – 12 декабря. Формируется перечень дорог, которые нужно в первую очередь обустраивать.

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Лента комментариев
ILR

Ну написал бы "я" поддерживаю, а тут прям "мы".

...
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ILR

Судя по статье, то очередное направление отойдёт нашему практически монополисту. Когда ждать очередного повышения стоимости проезда?...

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Василёк

а вчерашний снегопад - не считается ?

...
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09:48 сегодня
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Meshootka

Новостью было бы его принципиальное несогласие. А так - это вечный "одобрямс".

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09:11 сегодня
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Василёк

а погода не мешает ?

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ajax

Да и не время сейчас для безудержного веселья.

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Василёк

еще бы он не поддержал

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ajax

Накануне зимы - самое время!)) Да, такие работы оцениваются дороже, но будет ли калужанам хорошо от того, что асфальт по весне сойдёт вместе со снегом???

...
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19:03 22.11
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ниссан

а каким образом? стояк перекроите?😀

...
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18:36 22.11
1 1874
kalugavip

Вы серьезно??? До 1 декабря все кому надо закупятся сполна. Да и маркетплейсы никто не отменял. Очередной закон, который не действует...

...
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18:02 22.11
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