«Рядом лес, трасса, страшно!»: на окраине Калуги погасли фонари

Наша читательница рассказала о проблеме в селе Рябинки, которое расположено на северо-западе областной столицы.

По ее словам, там уже месяц отсутствует освещение.

- Несколько раз звонили на горячую линию и оставляли заявки на решение данной проблемы, - пояснила калужанка. - Также было составлено письменное обращение на официальном сайте, на что получили ответ, что все вопросы задавайте администрации своего поселка. Администрация трубки не берет, кормят завтраками, освещение до сих пор не починили. Как водить детей в сад, школу, занятия и обратно по такой темноте?

В городской управе пока не комментировали ситуацию.