0...+1 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Авто и транспорт «Рядом лес, трасса, страшно!»: на окраине Калуги погасли фонари
Новость дня Авто и транспорт

«Рядом лес, трасса, страшно!»: на окраине Калуги погасли фонари

Наша читательница рассказала о проблеме в селе Рябинки, которое расположено на северо-западе областной столицы.
Дмитрий Ивьев
16:28 сегодня
0 312
Читайте KP40.RU:
Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники

По ее словам, там уже месяц отсутствует освещение.

- Несколько раз звонили на горячую линию и оставляли заявки на решение данной проблемы, - пояснила калужанка. - Также было составлено письменное обращение на официальном сайте, на что получили ответ, что все вопросы задавайте администрации своего поселка. Администрация трубки не берет, кормят завтраками, освещение до сих пор не починили. Как водить детей в сад, школу, занятия и обратно по такой темноте?

В городской управе пока не комментировали ситуацию.

Новости по тегу
дороги
Лента настроения
1 оценили
0%
0%
0%
0%
0%
100%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
Лента комментариев
ILR

Ну написал бы "я" поддерживаю, а тут прям "мы".

...
Общество
Губернатор Калужской области поддержал президента в готовности защищать Россию
09:58 сегодня
3 1596
ILR

Судя по статье, то очередное направление отойдёт нашему практически монополисту. Когда ждать очередного повышения стоимости проезда?...

...
Авто и транспорт
«Пора что-то решать»: в Калуге жалуются на безобразие с автобусом №10
09:56 сегодня
1 1760
Василёк

а вчерашний снегопад - не считается ?

...
Авто и транспорт
Улицу Мичурина почти успели заасфальтировать до снегопада
09:48 сегодня
1 798
Meshootka

Новостью было бы его принципиальное несогласие. А так - это вечный "одобрямс".

...
Общество
Губернатор Калужской области поддержал президента в готовности защищать Россию
09:11 сегодня
3 1596
Василёк

а погода не мешает ?

...
Авто и транспорт
В Калуге припаркованные машины мешают асфальтировать улицу Мичурина
23:00 22.11
1 1584
ajax

Да и не время сейчас для безудержного веселья.

...
Общество
В Калужской области ввели запрет на торговлю пиротехникой
22:57 22.11
2 2264
Василёк

еще бы он не поддержал

...
Общество
Губернатор Калужской области поддержал президента в готовности защищать Россию
22:33 22.11
3 1596
ajax

Накануне зимы - самое время!)) Да, такие работы оцениваются дороже, но будет ли калужанам хорошо от того, что асфальт по весне сойдёт вместе со снегом???

...
Авто и транспорт
Улицу Кирова в Калуге перекроют на 9 часов
19:03 22.11
1 4444
ниссан

а каким образом? стояк перекроите?😀

...
Недвижимость и ЖКХ
Калужанам начнут отключать воду за долги
18:36 22.11
1 1932
kalugavip

Вы серьезно??? До 1 декабря все кому надо закупятся сполна. Да и маркетплейсы никто не отменял. Очередной закон, который не действует...

...
Общество
В Калужской области ввели запрет на торговлю пиротехникой
18:02 22.11
2 2264
Афиша
«Борис Годунов», детские представления и органная музыка: куда сходить калужанам на этой неделе
Новости компаний
eyJpdiI6Im1rRmNOZXRTRXU1WVZXcmY2eldvUFE9PSIsInZhbHVlIjoiTGo1L1BlaHM3WTAxMXVhQURrcjhwSFBhK3lhUW1lWmkvQ1ljcUttd0NRU2RxM29rTDRxT2tOTzIzallBNlFXMWVWZzVKQ2J2VjZhN01OeHg4YUk2aGN4RktvNk5FMHRpTWNqZkl6RUV1azE5UjZVWWtHV1c2ejQzT3U3L1lYMjNlMjNEdkJoS0w2R0pQMlpGYnljWVMyZngwZ3h2UGtkbndYSHpQeXBYdys5d09URVdlR241dTM4UjN2SVMwemZLcTkzcUVyYXNDYk80eVJQSVU2amdyWHdjMDdRMng3SkcvUFQ5ZXNTUWsxWHo2ODZSelk4VFdwQjd2bEdrWVo3WU5Wb1Jyblp3Y1FDbUV4SlNGUnNCUVFOZzlMb1hyNk1qc1F6QXZ2TzVMb2VIVzQxM1dkN0pTbXREdExqcW9PUk4yZUN4bk9RdDd0Y2ZBQU9HdWxTZUhvcGU3VTVxSnVneFpmMVA0dnY2emRHVndXT1VXMi9SQ1prSUdsWTBQWUFUcEN5S294TFNDeFl5RlFlaVVUaE9vaFUxWmZQREx1YVZnUW5JMi9ra29RUFNHODJOZW1UdktDemhxeUYrY3ZKdVBLeUVoaldYQ20rK1JvaFpnSE4rTkVFQTlGeEdlOEtueDNkM1RvbzNNbzZUekszOUhsWHlRMFlqclk2aWNZelR6NkZ3aUhSWDhOYVJ2UFZ2bGVub0FQRU9yeEVkMXZ6V08yeVZyMFgrdDFQSWRVUEZwVSsydVppQk1NYStuZVAvVVM3aUNzcHU0NDFBbDRTM0RkRWJIdFdQc1A1aTJ4M25rRUlUV3BaYzFzaGU2L212U2FmaEVFaHluSll0MDE5KyIsIm1hYyI6ImE3NThjNGJkZDdjNDI3MGE4OGM1MmJmYzEwY2UxNjYzZjE5MGE1MGYyNDI4ZTBlN2FjYzY3OGZkZmY4YWYyOGIiLCJ0YWciOiIifQ==
eyJpdiI6Ilo1ZUF4bGhDd3NRc01ZclRYeUNrZFE9PSIsInZhbHVlIjoiZ3VQcWYrdWhJMG9HSlFIY3A2UjlGK0kxTVpnL1YybTFJZjQ2dG5LbHRiMmZWcm1Fbkd4YkZBWVVVYlIwM2g5M1Z4NlBJTG1KTk9FRHlMNHdCZk1PZ2tvbkl6MUFBYTBzc0x3a1NHeU9QZjEzMXNrRFJEbmJBUFVadFlyeUZLWWN4Q2JSa1gxU3dYbnJEZTZCOXNlNXNtVXNrSHZ0NTFZMk5qTjI0eW9kV2NxK2x0NnhWeGV3azQwWlI2cThrblBVVlplZFVhaHdrc0hsS3IySDB3ckd1c0tqYjl2dTVZSHZDYzhCMUdlUEVienpZcDJyYzRvQVloMFhsV1NTMWNZRDVDbXZ2Z3VFZldwNy96eWVjUG5pWlhPVVpPa082ZFBycmYzTHVGS0xYSzVZRW9mWUdxWFRHNGsxNGp1WEQyRHNkY2RpbW9xZHV3bzVSclp5OFZwWXM3Rks3d0p1dHpBdElrVDVVWXVWSEdsNGtNZksxOFJLVm53M3FwalhwSnQ5UFNsaTFRSHpJcklDZklUV21wQmRxU1RrMXdjOUxrSW1OVUt3WGE0MVMvOHRRWFdMMWtCMnVPZ0x6VldKNDFYaCIsIm1hYyI6IjJmZGIyMGExYjMwNmI2NzVlNWUyNTVmYWZmZDFjNTlmNzA2MDhkYTdiODE1ZGQzMTkwNzc4ODU4NzRhMDA2NmIiLCJ0YWciOiIifQ==
18+