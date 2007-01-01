«Пора что-то решать»: в Калуге жалуются на безобразие с автобусом №10

Наша читательница поделилась болью вечером 22 ноября.

- Сегодня в период с 17:30 до 18:30 не было ни одного, - рассказала калужанка. - За этот период проехало 8 автобусов №61, 5 автобусов № 8 и ни одного №10. И так каждый день. Чтобы добраться до работы утром приходится садиться на конечной остановке, и уже оттуда он едет битком.

По словам женщины, микрорайон растет, много новостроек, а количество транспорта на маршруте осталось то же.

- Очень часто всего два автобуса на маршруте, - отметила наша читательница. - Пора что-то решать. Автобусы маленькой вместимости.

Напомним, автобус №10 с Силикатного едет по Путейской, Глаголева, Телевизионной и Плеханова до улицы Кирова.