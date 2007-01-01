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Главная Новости Авто и транспорт В Калуге ночью начали убирать снег
Новость дня Авто и транспорт

В Калуге ночью начали убирать снег

Коммунальные машины выехали на посыпку дорог в 2:10, сообщили в управлении городского хозяйства.
Дмитрий Ивьев
08:48 сегодня
0 510
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Тротуары убирают с 3 часов ночи.

Кроме того, с 5 утра подходы к переходам и остановки убирают бригады рабочих с лопатами.

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Лента комментариев
ILR

Ну написал бы "я" поддерживаю, а тут прям "мы".

...
Общество
Губернатор Калужской области поддержал президента в готовности защищать Россию
09:58 сегодня
3 1372
ILR

Судя по статье, то очередное направление отойдёт нашему практически монополисту. Когда ждать очередного повышения стоимости проезда?...

...
Авто и транспорт
«Пора что-то решать»: в Калуге жалуются на безобразие с автобусом №10
09:56 сегодня
1 788
Василёк

а вчерашний снегопад - не считается ?

...
Авто и транспорт
Улицу Мичурина почти успели заасфальтировать до снегопада
09:48 сегодня
1 470
Meshootka

Новостью было бы его принципиальное несогласие. А так - это вечный "одобрямс".

...
Общество
Губернатор Калужской области поддержал президента в готовности защищать Россию
09:11 сегодня
3 1372
Василёк

а погода не мешает ?

...
Авто и транспорт
В Калуге припаркованные машины мешают асфальтировать улицу Мичурина
23:00 22.11
1 1374
ajax

Да и не время сейчас для безудержного веселья.

...
Общество
В Калужской области ввели запрет на торговлю пиротехникой
22:57 22.11
2 1984
Василёк

еще бы он не поддержал

...
Общество
Губернатор Калужской области поддержал президента в готовности защищать Россию
22:33 22.11
3 1372
ajax

Накануне зимы - самое время!)) Да, такие работы оцениваются дороже, но будет ли калужанам хорошо от того, что асфальт по весне сойдёт вместе со снегом???

...
Авто и транспорт
Улицу Кирова в Калуге перекроют на 9 часов
19:03 22.11
1 3746
ниссан

а каким образом? стояк перекроите?😀

...
Недвижимость и ЖКХ
Калужанам начнут отключать воду за долги
18:36 22.11
1 1794
kalugavip

Вы серьезно??? До 1 декабря все кому надо закупятся сполна. Да и маркетплейсы никто не отменял. Очередной закон, который не действует...

...
Общество
В Калужской области ввели запрет на торговлю пиротехникой
18:02 22.11
2 1984
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«Борис Годунов», детские представления и органная музыка: куда сходить калужанам на этой неделе
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