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В Калуге ночью начали убирать снег

Дмитрий Ивьев

Коммунальные машины выехали на посыпку дорог в 2:10, сообщили в управлении городского хозяйства.

Дмитрий Ивьев 510 Читайте KP40.RU: Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники