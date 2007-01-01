В Калуге припаркованные машины мешают асфальтировать улицу Мичурина
Работы ведутся в пятницу, 22 ноября.
К вечеру дорожники со стороны улицы Пестеля дошли до Степана Разина.
- Улица сильно запаркована, поэтому подготовка дороги к укладке занимает очень много времени, - прокомментировали ситуацию в управлении городского хозяйства.
Отметим, что заранее о работах на Мичурина власти не предупреждали. Лишь накануне на столбах появились малозаметные бумажные объявления. Никаких сообщений от городской управы до вечера пятницы не было.
Лента настроения
Партнёрские новости
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь