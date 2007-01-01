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Новость дня Авто и транспорт

В Калуге припаркованные машины мешают асфальтировать улицу Мичурина

Работы ведутся в пятницу, 22 ноября.
Дмитрий Ивьев
18:35 сегодня
0 592
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К вечеру дорожники со стороны улицы Пестеля дошли до Степана Разина.

- Улица сильно запаркована, поэтому подготовка дороги к укладке занимает очень много времени, - прокомментировали ситуацию в управлении городского хозяйства.

Отметим, что заранее о работах на Мичурина власти не предупреждали. Лишь накануне на столбах появились малозаметные бумажные объявления. Никаких сообщений от городской управы до вечера пятницы не было.

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Лента комментариев
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Накануне зимы - самое время!)) Да, такие работы оцениваются дороже, но будет ли калужанам хорошо от того, что асфальт по весне сойдёт вместе со снегом???

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а каким образом? стояк перекроите?😀

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Вы серьезно??? До 1 декабря все кому надо закупятся сполна. Да и маркетплейсы никто не отменял. Очередной закон, который не действует...

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Надежда НН

Мы живём рядом со стороны остановки, и нас вполне устраивала прежняя разметка, из двора, где находится клиника Фомина постоянно то выезжают, то в,езжают машины, приходится стоять и ждать, не видим смысла в переносе перехода, стало очень неудобно!

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Может на социалистическую?😬

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