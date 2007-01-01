В Калуге припаркованные машины мешают асфальтировать улицу Мичурина

Работы ведутся в пятницу, 22 ноября.

К вечеру дорожники со стороны улицы Пестеля дошли до Степана Разина.

- Улица сильно запаркована, поэтому подготовка дороги к укладке занимает очень много времени, - прокомментировали ситуацию в управлении городского хозяйства.

Отметим, что заранее о работах на Мичурина власти не предупреждали. Лишь накануне на столбах появились малозаметные бумажные объявления. Никаких сообщений от городской управы до вечера пятницы не было.