-2...-1 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Авто и транспорт Улицу Кирова в Калуге перекроют на 9 часов
Новость дня Авто и транспорт

Улицу Кирова в Калуге перекроют на 9 часов

С 21:00 пятницы, 22 ноября, будет закрыт проезд на участке между Театральной площадью и улицей Рылеева, сообщили в управлении городского хозяйства.
Дмитрий Ивьев
18:38 сегодня
1 808
Читайте KP40.RU:
Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники

Дорожники будут укладывать там верхний слой асфальта.

Вновь запустить движение обещают в 6 утра субботы, 23 ноября.

Объезд закрытого участка будет организован по улицам Московской, Огарева и Рылеева.

Как поедет общественный транспорт, в городской управе не уточнили.

Новости по тегу
дороги
Лента настроения
2 оценили
0%
0%
0%
50%
0%
50%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 1 комментарий
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
Лента комментариев
ajax

Накануне зимы - самое время!)) Да, такие работы оцениваются дороже, но будет ли калужанам хорошо от того, что асфальт по весне сойдёт вместе со снегом???

...
Авто и транспорт
Улицу Кирова в Калуге перекроют на 9 часов
19:03 сегодня
1 796
ниссан

а каким образом? стояк перекроите?😀

...
Недвижимость и ЖКХ
Калужанам начнут отключать воду за долги
18:36 сегодня
1 1252
kalugavip

Вы серьезно??? До 1 декабря все кому надо закупятся сполна. Да и маркетплейсы никто не отменял. Очередной закон, который не действует...

...
Общество
В Калужской области ввели запрет на торговлю пиротехникой
18:02 сегодня
1 1080
Надежда НН

Мы живём рядом со стороны остановки, и нас вполне устраивала прежняя разметка, из двора, где находится клиника Фомина постоянно то выезжают, то в,езжают машины, приходится стоять и ждать, не видим смысла в переносе перехода, стало очень неудобно!

...
Авто и транспорт
В Калуге разметка запутала пешеходов
16:49 сегодня
1 9896
amorph

Может на социалистическую?😬

...
Авто и транспорт
В Калуге поменяют режим работы светофоров на Тарутинской
16:30 сегодня
2 1424
amorph

Куда летел торопыга?..

...
Происшествия
В Калуге двух подростков сбили на улице Луначарского
16:27 сегодня
1 1484
Максим Розен

Общественные обсуждения? Это стёб такой? Сейчас о них в лучшем случае узнаёшь из Госуслуг. Надо наконец-то нормально научиться информировать население.

...
Статьи, аналитика, репортажи
Вырубка деревьев под парковку рассорила строителей и чиновников с калужанами
15:48 сегодня
6 4598
Василёк

любители окунуться делают это там ежедневно без всяких бесполезных министерств. И для особо одаренных, 23 ноября - это еще даже не зима.

...
Спорт
В Калуге стартует сезон зимнего плавания
15:36 сегодня
1 696
Андрей Ермишин

"В результате выяснилось, что земельный участок, вокруг которого внезапно закипели страсти, находится в аренде ООО «Рио-Монолит». Договор аренды был заключен в 2009 году"

...
Статьи, аналитика, репортажи
Вырубка деревьев под парковку рассорила строителей и чиновников с калужанами
14:32 сегодня
6 4598
Андрей Ермишин

Что значит ушел в отставку? Сбежал

...
Общество
В Калужской области ушел в отставку председатель избиркома
14:14 сегодня
2 2022
Афиша
«Борис Годунов», детские представления и органная музыка: куда сходить калужанам на этой неделе
Новости компаний
eyJpdiI6Ik9NU01Oa09vRkpPUWJYRzdFL1dFUmc9PSIsInZhbHVlIjoiNjhCQ29xKzFxeHd4N2E3QkNKQjFibkhnTFpXVFNOd3Y0dU1OblVIaCtpRXpEVTArS3JsZi9iN3VNSUhqb2o1Z1lVNzRPMWsyVE84MUR2Q3dnaHZqdlZSRWFsRkV2aDRBTS94M2JqNDdYUU96SXBUR2VkQUlHdkdsbGt6c2hpODZYaDEvdjQwMkRFQmp6MUJYeWcwYzJvTHNhQ3ljRE54NVUxa2FPUm16aVM0dGNWV0planhPN0VDQmZJQzY1bWNVQ0RGbVBHYzJ0Q3RuVjhldlB5SklrYzZiWVNPMmc0QkVaQUR6RTdVYi9jK25MU0VTVlBXZnhkRGRTeDRZR2NYbDNqbVE0cmNWU0NUSWlqaFZhVm1YVVFQWXZkakg0MDhudTlZYjdEQlZPUEI4T1J3WUMxNXZnd21SdmIzQjNDZVkrRGNRNk9OZ25pdytZZWxkbkFjVG9LWFh1cXhXZitRMURRN0piNmd0NXA5c2VDcFNYRFNLQ1IyL29HWmI2azJ3TkdUMUJHdmw3ZmNNSlJiZUVCUWJDUU5odlVGMllGUzRRT1FMajJ5d0xnK1EwZlltYWR4MVlaSjNDYUFsMXBEcFJaRXFxZjJCZlRReUVWMm5FbG5DbVNRMFJlOE5FMWlTOEh0eFBaWmp2WjArbEF6dndXam5TRHh5RkN5MjE1dEN6UDRFMUtPa3VVU2ZqaThVbEUxOTE5UTF6VEpCbDZlNytkNEdMT3NpdnFBYzNlbmFid3pUVUFBM29Fd2o4aU9hY3lzQSswRXVZejFFajNKbkkvMzhyZDd1R04ya3JlcGh1a2hCZUwvbHNGMVBkK292YmJIL0RkSTBPYzhEU1dYaCIsIm1hYyI6IjIzNWM1ZDA0MjVjZTBjZmUyMWE2ZGIxOWU1MjZmMGM5YjZiNzgwZDY4ZGU5YjJiNzZiYTc5MjI0NWYxNGNkYWQiLCJ0YWciOiIifQ==
eyJpdiI6ImlaL294elNDUisyVHhjQk5DekdkU3c9PSIsInZhbHVlIjoiV25yYVNESDBLTDNIQUE1ZXl3UXFEaE1lWTJ0a2FLSS9JVmJaWEFXU2lnQlZ5enl0dHdpZVl4cDZCVm5NRDRoaE9MclVMamlmT0ZvUm5PUGFJV0RlUUdVajNvaTNPS1dtWnhJSTZEWTVVTHNuNkgvdlM0V0JJRE5iREdwenRLYk1wRUFET0pEcld0MjhrcS9zWEEzZmNuYkgybnNuaWxQWkVzbk9EaW5FK0NHbVlIdUdydjFVaENHMmFGY3BNODRkZE83V3dzRS9hbyt1VGtmeDFLWmZqeVFmdWZMVTBINmpFUFdEMzVrdlVrWGhoU1pDbFlYdzQzWU0yTlJmOUJBQ3Nva1BsZFU1ZnVJZEE4VEp6MldHQzdwZHdtOXpyVWhaSTQ4QzZCQjg2YUIvMmdqcUlaQmlFendNOFkrU0JoSmwrYUhlKy9Vd0NJKys5N21OMWFoMncyaFNROUpLQmZmYW5qM0ViOTZYNVZqTWh6MjFUWE1HbkxKTE1QdFJneDFzSjBxRWU5Um1yVkdhOEJER3RlL2ZUMGxCcnZ1WlNpUEFwN3NSbTRhWGRVd0VqMjJ6TjdaSHByN3pMRG1IcTl5MSIsIm1hYyI6ImQxNjdkZTUyNjM5ZTdmNzRkMDliYjNmMzhlYWU5ZWRjODk0NTZhMjM4NTZlMGRlMGVhZjkzYmI4ODFiNmEzYjEiLCJ0YWciOiIifQ==
18+