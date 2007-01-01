Улицу Кирова в Калуге перекроют на 9 часов
С 21:00 пятницы, 22 ноября, будет закрыт проезд на участке между Театральной площадью и улицей Рылеева, сообщили в управлении городского хозяйства.
Дорожники будут укладывать там верхний слой асфальта.
Вновь запустить движение обещают в 6 утра субботы, 23 ноября.
Объезд закрытого участка будет организован по улицам Московской, Огарева и Рылеева.
Как поедет общественный транспорт, в городской управе не уточнили.
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