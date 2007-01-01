808

Улицу Кирова в Калуге перекроют на 9 часов

Дмитрий Ивьев

С 21:00 пятницы, 22 ноября, будет закрыт проезд на участке между Театральной площадью и улицей Рылеева, сообщили в управлении городского хозяйства.

Дмитрий Ивьев 808 Читайте KP40.RU: Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники