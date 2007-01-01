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Авто и транспорт

Калуга встала в пятничных пробках

Движение в центре города затруднено вечером 22 ноября.
Дмитрий Ивьев
16:19 сегодня
0 468
Фото: Яндекс.Карты.
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Заторы наблюдаются на улицах Кирова, Ленина, Московской, Кутузова, Набережной, Жукова, Карла Либкнехта, Баррикад, Старом Торге.

Также Московская со стороны центра стоит в районе путепровода. Там произошло ДТП.

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Лента комментариев
Надежда НН

Мы живём рядом со стороны остановки, и нас вполне устраивала прежняя разметка, из двора, где находится клиника Фомина постоянно то выезжают, то в,езжают машины, приходится стоять и ждать, не видим смысла в переносе перехода, стало очень неудобно!

...
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16:49 сегодня
1 9648
amorph

Может на социалистическую?😬

...
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2 1288
amorph

Куда летел торопыга?..

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16:27 сегодня
1 834
Максим Розен

Общественные обсуждения? Это стёб такой? Сейчас о них в лучшем случае узнаёшь из Госуслуг. Надо наконец-то нормально научиться информировать население.

...
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15:48 сегодня
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Василёк

любители окунуться делают это там ежедневно без всяких бесполезных министерств. И для особо одаренных, 23 ноября - это еще даже не зима.

...
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15:36 сегодня
1 492
Андрей Ермишин

"В результате выяснилось, что земельный участок, вокруг которого внезапно закипели страсти, находится в аренде ООО «Рио-Монолит». Договор аренды был заключен в 2009 году"

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нормальный человек такой дом не купит - энергетика не та. А денисов почему не хочет его выкупить ? Для него это - копейки. Продолжил бы историческое судьбу домика.

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2 2942
maks17

Возле 7 школы на светофоре такая же фигня при повороте налево к Широкой...

...
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13:04 сегодня
2 1288
Булкин

Увидев ядерный гриб, неспеша выдвигайтесть в сторону кладбища: ибо живые позавидуют мертвым.🤪

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