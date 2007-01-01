За пьяную езду у калужанина забрали машину

Автомобиля «Лада Самара» лишился 46-летний мужчина из Людиновского района, сообщили 22 ноября в прокуратуре региона.

В сентябре он ехал пьяным за рулем авто и попался инспекторам ДПС.

Ранее людиновец уже попадался на таком нарушении, но отделался штрафом.

За второй случай по уголовной статье его приговорили к 150 часам обязательных работ. За руль мужчине нельзя садиться в течение двух с половиной лет.