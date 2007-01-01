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Главная Новости Авто и транспорт В Калуге заасфальтируют улицу Мичурина
Авто и транспорт

В Калуге заасфальтируют улицу Мичурина

Работы запланированы на пятницу, 22 ноября.
Дмитрий Ивьев
08:46 сегодня
0 212
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Дорожники разместили на столбах соответствующие объявления.

Водителей просят убрать свой транспорт с Мичурина.

Напомним, верхний слой асфальта там сняли 10 дней назад.

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Лента комментариев
Василёк

а что ? так можно было ??? а в калуге всю тетаралку шкафами своими убогими заставили.

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Замылят ли эту проблему в этот раз? Мы продолжим следить за ситуацией.

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Босиком не ходите. Делов то.

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шарканье идёт по плану

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Более 10 нарушений в месяц, любых, конфискация авто.

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M

ташир и рио- монолит одна контора под разными вывесками. Видно они и командуют в горуправе.

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14:32 21.11
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Василёк

по ук Провокация - это подстрекательство, склонение, побуждение в прямой или косвенной форме к совершению преступления. В редакции у кого-то там другое мнение на этот счет ? Часто преступления пытаются оправдать подобной риторикой, только это может быть еще и ложным обвинением.

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