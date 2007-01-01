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Новость дня Авто и транспорт

Рекордсменов по количеству нарушений ПДД назвали в Калужской области

В четверг, 21 ноября, прокуратура региона рассказала, кто накопил больше всего дорожных штрафов.
Дмитрий Ивьев
10:26 сегодня
0 1198
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37-летняя жительница Малоярославецкого района нарушила правила 249 раз. Сумма ее штрафов составила 157 тысяч рублей.

У 33-летнего мужчины из Обнинска 170 нарушений.

Далее идут водители из Ферзиковского района – 166 штрафов, а также Тарусского района – 151 нарушение.

В четверг, 21 ноября, проблемы в этой сфере обсуждали на совместной коллегии, которую провели прокурор области Константин Жиляков и начальник регионального УМВД Сергей Никифоров.

У силовиков есть список рекордсменов. По нему обещают работать, чтобы наказания были неотвратимы.

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Лента комментариев
Shurez

На фото и видео отчетливо видно, что дерево давно уже "сухостой" и его не трогали. Зато живые деревья с легкостью уничтожаются по всем улицам города (якобы их структуру повредила изумру́дная узкоте́лая зла́тка), потому что это улица не интересна в перспективе обустройства платной парковки, судя по-всему...

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Василёк

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11:13 сегодня
1 432
Василёк

человек думает, что научившись копировать текст - он стал очень умным и важным. Особой убежденности ему прибавляет этот флуд на регулярной основе. 😀

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11 5680
дядя саша 1

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Василёк

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Василёк

а кто нашел, не подскажете ?

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10:16 сегодня
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Александр KU

=( а как туда попасть то? Все они закрыты (наврятли тот у кого есть ключи, побежит открывать, если он в другом городе или в деревне, или на работе и что делать??) Необходимо оборудовать все автоматическими замками, управление через sim. А так это всего лишь закрытая дверь в которую не попасть.) Многие подвалы затоплены, сырые, заброшены. И как быть?

...
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3 5288
Nooff

Особенно "порадовала" высота одного из помещений в 1,2 м...

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09:53 сегодня
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mrTJohn

Цели достигнуты уже или ещё нет?

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08:27 сегодня
2 9378
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как там скрепы с импортозамещением не оскорбились от таких названий ?

...
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