Рекордсменов по количеству нарушений ПДД назвали в Калужской области

В четверг, 21 ноября, прокуратура региона рассказала, кто накопил больше всего дорожных штрафов.

37-летняя жительница Малоярославецкого района нарушила правила 249 раз. Сумма ее штрафов составила 157 тысяч рублей.

У 33-летнего мужчины из Обнинска 170 нарушений.

Далее идут водители из Ферзиковского района – 166 штрафов, а также Тарусского района – 151 нарушение.

В четверг, 21 ноября, проблемы в этой сфере обсуждали на совместной коллегии, которую провели прокурор области Константин Жиляков и начальник регионального УМВД Сергей Никифоров.

У силовиков есть список рекордсменов. По нему обещают работать, чтобы наказания были неотвратимы.