Шапша поздравил работников транспортной сферы
В среду, 20 ноября, они отмечали свой профессиональный праздник.
Губернатор поблагодарил работников за труд и вклад в развитие экономики.
В этот день Владислав Шапша принял участие в международном форуме «Транспорт России» в Москве.
Там, в частности, обсуждались модернизация общественного транспорта, обновление инфраструктуры аэропортов, развитие транспортных коридоров и логистических центров.
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