Шапша поздравил работников транспортной сферы

В среду, 20 ноября, они отмечали свой профессиональный праздник.

Губернатор поблагодарил работников за труд и вклад в развитие экономики.

В этот день Владислав Шапша принял участие в международном форуме «Транспорт России» в Москве.

Там, в частности, обсуждались модернизация общественного транспорта, обновление инфраструктуры аэропортов, развитие транспортных коридоров и логистических центров.