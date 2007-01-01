Калужскую область наградили за нацпроект «Безопасные качественные дороги»
В среду, 20 ноября, губернатор Владислав Шапша получил диплом из рук вице-премьера России Марата Хуснуллина.
Церемония прошла в рамках «Транспортной недели».
Хуснуллин отметил, что наша область смогла включить в список на ремонт самое большое количество дорог.
- В результате — жители региона получили много хорошо отремонтированных дорог, - говорится в заявлении вице-премьера.
Калужскую область отметили четвертый раз за шесть лет реализации этого нацпроекта.
- Используем все возможности, чтобы приводить в порядок дороги, мосты, инфраструктуру в регионе, - рассказал Владислав Шапша.
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