Калужскую область наградили за нацпроект «Безопасные качественные дороги»

В среду, 20 ноября, губернатор Владислав Шапша получил диплом из рук вице-премьера России Марата Хуснуллина.

Церемония прошла в рамках «Транспортной недели».

Хуснуллин отметил, что наша область смогла включить в список на ремонт самое большое количество дорог.

- В результате — жители региона получили много хорошо отремонтированных дорог, - говорится в заявлении вице-премьера.

Калужскую область отметили четвертый раз за шесть лет реализации этого нацпроекта.

- Используем все возможности, чтобы приводить в порядок дороги, мосты, инфраструктуру в регионе, - рассказал Владислав Шапша.