Самолет из Стамбула не смог приземлиться в Калуге из-за сильного ветра
Вечером в среду, 20 ноября, борт перенаправили в московский аэропорт «Внуково».
- Решение экипажа воздушного судна было принято в интересах безопасности пассажиров, - прокомментировали ситуацию в калужском аэропорту.
Всех пассажиров, летевших в Калугу, доставят на автобусах.
Также в Москву из Калуги отвезут тех, кто должен был лететь этим же самолетом в Санкт-Петербург.
В аэропорту «Калуга» подчеркнули, что работают в режиме повышенной готовности.
Порывы ветра в городе достигают 20 м/с.
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