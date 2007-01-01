Самолет из Стамбула не смог приземлиться в Калуге из-за сильного ветра

Вечером в среду, 20 ноября, борт перенаправили в московский аэропорт «Внуково».

- Решение экипажа воздушного судна было принято в интересах безопасности пассажиров, - прокомментировали ситуацию в калужском аэропорту.

Всех пассажиров, летевших в Калугу, доставят на автобусах.

Также в Москву из Калуги отвезут тех, кто должен был лететь этим же самолетом в Санкт-Петербург.

В аэропорту «Калуга» подчеркнули, что работают в режиме повышенной готовности.

Порывы ветра в городе достигают 20 м/с.