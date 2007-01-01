В Калуге разметка запутала пешеходов

О проблеме в среду, 20 ноября, рассказала наша читательница.

- На улице Пушкина в районе стелы пешеходный переход старый - яркий, а нового совсем не видно! - пожаловалась калужанка.

Нерегулируемый переход сдвинули в этом месте несколько месяцев назад.

С тех пор новая краска стерлась. А вот разметка на старом месте остается яркой. По ней и идут многие пешеходы, не обращая внимания на расположение знаков.

Городские службы после переноса перехода ничего не стали делать со старой разметкой, но она оказалась живучей.