В Калуге разметка запутала пешеходов
О проблеме в среду, 20 ноября, рассказала наша читательница.
- На улице Пушкина в районе стелы пешеходный переход старый - яркий, а нового совсем не видно! - пожаловалась калужанка.
Нерегулируемый переход сдвинули в этом месте несколько месяцев назад.
С тех пор новая краска стерлась. А вот разметка на старом месте остается яркой. По ней и идут многие пешеходы, не обращая внимания на расположение знаков.
Городские службы после переноса перехода ничего не стали делать со старой разметкой, но она оказалась живучей.
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