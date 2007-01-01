В Калужской области суд обязал подрядчика отремонтировать трубу

Проблемы возникли на дороге в Спас-Деменском районе, рассказали 20 ноября в прокуратуре региона.

- На автомобильной дороге имеется выбоина, образовавшаяся в связи с нарушением герметичности водопропускной трубы, - пояснили в ведомстве. - При этом подрядчик не произвел ремонт трубы, а только засыпал выбоину песчано–гравийной смесью, что привело к блокированию системы водоотвода.

Прокуратура будет контролировать, как исполняется решение суда.