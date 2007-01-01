В Калуге завершился ремонт площади Победы

Во вторник, 19 ноября, работы оценивала комиссия, в составе которой были представители городской думы и городской управы.

Чиновники заявили, что претензий к подрядчику нет.

Затягивание сроков власти не комментировали. Напомним, работы на площади должны были завершиться до 1 августа, однако продлились до ноября.

Депутаты высказали замечание только специалистам горуправы. Их попросили покрасить фонарные столбы и опоры контактной сети по периметру площади Победы.