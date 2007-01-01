В Калуге завершился ремонт площади Победы
Во вторник, 19 ноября, работы оценивала комиссия, в составе которой были представители городской думы и городской управы.
Чиновники заявили, что претензий к подрядчику нет.
Затягивание сроков власти не комментировали. Напомним, работы на площади должны были завершиться до 1 августа, однако продлились до ноября.
Депутаты высказали замечание только специалистам горуправы. Их попросили покрасить фонарные столбы и опоры контактной сети по периметру площади Победы.
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