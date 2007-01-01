+1...+2 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Авто и транспорт В Калуге новый переход появится на улице Николо-Козинской
Новость дня Авто и транспорт

В Калуге новый переход появится на улице Николо-Козинской

Подходы к проезжей части обустроили на перекрестке с улицей Дзержинского.
Дмитрий Ивьев
09:50 сегодня
0 230
Читайте KP40.RU:
Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники

Но знаков там пока нет.

- На данном участке выполнены работы по устройству по подходу к пешеходному переходу. – рассказали нам 20 ноября в управлении городского хозяйства. - В ближайшее время будут установлены знаки, информирующие калужан о том, что на данном участке можно двигаться по нерегулируемому пешеходному переходу.

Новости по тегу
дороги
Лента настроения
0 оценили
0%
0%
0%
0%
0%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
Лента комментариев
Shurez

Так же пробку там создают сотрудники заводов со стороны Глаголева - идут сплошным потоком (просится светофор с кнопкой "по требованию") и при повороте на Силикатный - та же делема - выход с проходной на зебру и напротив остановка (+ парковочные места)... Особенно по утрам - идя на работу или после выхода из маршруток/троллейбусов нескончаемый поток и в 16-00...

...
Авто и транспорт
Власти Калуги рассказали о новой схеме движения на Синих мостах
08:09 сегодня
4 3954
Mihey

При помощи кого прирост населения, мигрантов?

...
Обнинск
Обнинску прогнозируют прирост населения
07:53 сегодня
1 914
VGA

Пешеходы надеются, что водители права не купили, а читали ПДД. У пешехода нет обязанности пропускать выехавших на перекресток, им достаточно зеленого света светофора по ПДД.

...
Происшествия
В Калуге пешехода сбили на улице Ленина
07:22 сегодня
4 3216
Александр KU

Страшно, очень страшно

...
Происшествия
Еще один беспилотник атаковал Калужскую область
23:57 19.11
1 6716
Неместный..

До начала расширения Синих мостов там было меньше машин, и насколько я помню, там ставили знаки, запрещающие парковку. Пока было строительство, знаки видимо убрали. И на Московской, где Кадви запретили парковку. И вот они перебрались на Путейскую.

...
Авто и транспорт
Власти Калуги рассказали о новой схеме движения на Синих мостах
22:21 19.11
4 3954
L t

Сегодня утром там была большая пробка. Полоса для движения со стороны Путейской до Синих мостов всего одна. Куча припаркованных авто. В итоге и те кому "налево" на Тарутинскую и те кому "направо" на Глаголева все стояли, "направо" они уйти не могли даже без светофора, т.к. им мешали припакованные автомобили и они ждали пока люди не свернуть "налево" на Тарутинскую. Парковку там надо запрещать, а то пробка будет расти до Гурьянова.

...
Авто и транспорт
Власти Калуги рассказали о новой схеме движения на Синих мостах
20:28 19.11
4 3954
ILR

А на фото - это конечный результат?. 😮 И сколько стоит данная красота?...

...
Благоустройство
В Медыни благоустроили набережные рек Медынка и Судейка
19:40 19.11
2 860
mrTJohn

На шторы теперь придется собирать по новой.

...
Криминал
Калужская учительница отдала мошенникам 400 тысяч рублей
17:22 19.11
1 1594
mrTJohn

Пинки и маты... такое нынче время.

...
Обнинск
В Обнинске задумались о дорогах для многодетных после пинка от Бастрыкина
17:15 19.11
1 2394
Неместный..

Можно поставить регулировщика туда? А то стоят и ждут зелёного при повороте направо на Глаголева. Люди забыли ПДД.

...
Авто и транспорт
Власти Калуги рассказали о новой схеме движения на Синих мостах
16:42 19.11
4 3954
Афиша
«Борис Годунов», детские представления и органная музыка: куда сходить калужанам на этой неделе
Новости компаний
eyJpdiI6ImRvVXhpNTdlRkcwMC9lV0FyaUR1VFE9PSIsInZhbHVlIjoiaU8zakpkTXYwTUVoYnFCMlBjVkdYSGRxc0cwNnNPZmNobU95VVJJRGlPSmVUb2ZGSldjdzJhNURtSWNRTlYzOHdOcENmV2tESGVOS1pwYjEzdkp4Wk9ZQUk3YUE2R3YwbWIyc3FIeDN3QXhLam9wYWxVTUZIWjE1REM0SDI4S05kSVVldW5RTXFrZjdEQXNMS2EzaStvOStMK3lSc05ETThsM3o3eHNhak8wSE9mejRaK3YxaDVrTXdxZWFYelJiK1RIMXEzcjV5cW1VdEwrODdGUVY2c1FxOVFHUllsV1EycGxESUdiREY4eFNTTTFySHdKNFdUSDcweVAwWjJSUkY1bDhJV0JFODhPbGZ0elkzNnB0emh5anEyZE9sYy9lMVl3VGtFU3k4eEI0RHExRTZvaXQ0Z3dxeGsvbllIdzVPVXhoNlFqV0ZUMTFyaW1OV0crRTduWEZHaGsyWUJhQzRwSWRSYThRV2ZuZ2ZNRVB5a0pSOCtkck1tR3JkWmRpaU1sZCt5anBIRU84WXhYRWMySkd6VnpEQXV3eWxzVVNkdVowbXdiMG0vV0IvSnVpTHU2WmFEakVnb2NJdmZVRlBEWlZIdmFzaWd0MUg4OW11OTlHRUNTNVZwMUM5YjZCQUM2dWxQUkNaRlQyM2wvc2VNWkxYcUV3dTd0U2ZqRnhOR0p4SFIxT2x3SGdxdnhpUzQzc1diTFc0TlBYM0RvMFkwOExOT0tjSWFZMStZUU15eGdJZmlDbGNFK2NIcm1pUW45bk4yREgxNE5UcmpCcnlwcDZUOTVKRjNHVnJ3L2MvTXRwQy8zelEwYWh2TlZFNnh0UnVXZTAzalJ3VGxsYiIsIm1hYyI6IjJiZGRiMDFkNzVhZjU5NmEwNWM4NTkzYjgwYWQxMDZiYWI5MGY5Y2Y4OGFmM2Q2Y2NkYjE0ZTcwOGZjZDM2MjgiLCJ0YWciOiIifQ==
eyJpdiI6IjZkSnVwUDVwSjV6T1ZjNStyR3EzL2c9PSIsInZhbHVlIjoiMm9xc1N2dGVNai81bVRnR1FYM2VNVGpDaFFnRjNCT2daZnlrQy8rT25jbnR1M2UweHRVM3FTWU9EUFpxUDFWZXl5Z29GNE9qNVFyMXBseU1rQ2R0TGljaW9jUjh4SmQzZkVwa0lMQUZETklVaDhwVEZHKzY3THN4Ym1LQmNHQTR0dnhueTk0ZUF1MUNZNkNsckVSdytTKzdhVVVwUkUzZ01Eb1dQaGYrNjNZZHNkd3ZSbnVXR08rNkhzN3hEdDhHejVGMGNZa1A1WGRBTFBNakhuaHBpNEZvSUQ5Y2JqOXU5T2hBSEtyM2Z2SHNXZ0lTODAvdTE4a2plenhTWTZvR1NTZDhOUHlTL25DTjBJTjYzVWFOcGpwRG83emljL20wRU1nZnZ0dlljeFFVdGRMMi9mdk4rQkswdXBtY21wb3pqSTlJaXFhSnRQY050ekdWeXZoRVg2TEhkT0NqK2hRbzlqV2paTnpGRVFiVTFvR2szOTZoSjJNUW1NdnVTaTY1cmp5Qnp3VmNUVVJLVEFDQWJ2dkw1Z09lek5QWWtSbkV4Q1hQMU5vNnBKb3h6L2VqRjZKNHJpUlliQ3V0YyswaCIsIm1hYyI6IjJjYjUyNmI2OGJmMWQ0ZDU2YWNjMWJiNzRiMDZlMWQ1OWI4ZDExZDVkZDBmNzc1MjU0ZTEyMDE5ZWQ3YWVkMTEiLCJ0YWciOiIifQ==
18+