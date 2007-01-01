В Калуге новый переход появится на улице Николо-Козинской

Подходы к проезжей части обустроили на перекрестке с улицей Дзержинского.

Но знаков там пока нет.

- На данном участке выполнены работы по устройству по подходу к пешеходному переходу. – рассказали нам 20 ноября в управлении городского хозяйства. - В ближайшее время будут установлены знаки, информирующие калужан о том, что на данном участке можно двигаться по нерегулируемому пешеходному переходу.